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Gre-Nal valerá taça do Gauchão pela 30ª vez: veja retrospecto do clássico

Grêmio e Inter já se enfrentaram em finais e também em partidas decisivas em outros formatos do torneio

Gustavo Manhago

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Alex Torrealba

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