Gre-Nal valerá taça do Gauchão pela 30ª vez: veja retrospecto do clássico

Inter e Grêmio têm confronto equilibrado quando duelam por faixa. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O Gre-Nal decidiu o título do Gauchão em 29 ocasiões. Em 2026, será a 30ª vez. No entanto, os formatos variaram ao longos dos 107 anos de história do Estadual. O campeão gaúcho já foi definido com jogo ou jogos finais em 68 edições.

Nestes formatos, similares ao atual, são 18 Gre-Nais, 47 decisões entre um clube da Capital e um do Interior e três entre equipes de fora da Capital. Nos confrontos diretos entre azuis e vermelhos, o Colorado leva a vantagem, com 10 conquistas contra oito do Tricolor.

Contudo, além dessas finais, o Gre-Nal decidiu o Gauchão em outras 11 ocasiões. As vezes em que isso ocorreu foram em fórmulas que não contavam com uma final, mas o confronto entre os Grêmio e Inter fazia parte da última rodada, seja de pontos corridos — especialmente na década de 1960 —, hexagonal, octogonal ou decagonal — comuns nos anos 1970 e 1980.

Nas decisões sem uma "final", a vantagem é do Grêmio: em sete faixas, contra quatro do Inter.

Dois anos de exceção

Em dois anos de Gauchão nos anos 1970 o campeão deveria sair após um fase envolvendo quatro ou mais clubes. Porém, foi necessário definir o campeão em Gre-Nais. Em ambas deu Inter.

Em 1975, o campeonato era dividido em três fases. A primeira serviu para definir os quatro melhores colocados, que se enfrentaram em dois quadrangulares. Inter, Grêmio, Caxias e Santa Cruz avançaram.

Na segunda fase, o Colorado e o Grená ficaram empatados em primeiro e precisaram fazer uma final, vencida pelo clube da Capital. Na terceira fase, igualdade entre Inter e Grêmio e foi necessário um Gre-Nal para definir o campeão.

Na partida decisiva, o Colorado venceu por 1 a 0 e conquistou o sétimo título da sequência de oito seguidos naquela época.

Na edição de 1978, uma situação parecida. No hexagonal, Grêmio e Inter terminaram empatados e foi necessária uma final para definir o campeão. Em jogo único, o lado vermelho venceu por 2 a 1.

Números finais

Finais de Gauchão com Gre-Nal

10 títulos do Inter: 1975, 1976, 1978, 1991, 1992, 1997, 2011, 2014, 2015 e 2025

1975, 1976, 1978, 1991, 1992, 1997, 2011, 2014, 2015 e 2025 8 títulos do Grêmio: 1962, 1977, 1995, 1999, 2006, 2010, 2019 e 2021

Gre-Nais decisivos, mas sem uma final

7 títulos do Grêmio: 1964, 1980, 1985, 1986, 1987, 1989 e 1990

1964, 1980, 1985, 1986, 1987, 1989 e 1990 4 títulos do Inter: 1969, 1974, 1981 e 1982

Total geral