Frio extremo e língua incompreensível: atacante do Juventude relembra passagem pela Romênia

Safira jogou 16 partidas e marcou um gol no futebol romeno. Jeff Botega / Agencia RBS

A série Planeta Gauchão conta histórias de jogadores do Estadual que atuaram em países fora da rota tradicional do futebol. No episódio de hoje, confira as vivências e os perrengues enfrentados pelo atacante Alisson Safira, 30 anos, do Juventude.

Entre os anos 1898 e 1907, o arquiteto francês Paul Gottereau construiu inúmeros monumentos na Romênia. Um deles foi o Palácio Jean Mihail, em Craiova, cidade cerca de 240km distante da capital Bucareste.

Por pouco mais de três meses, o atacante Alisson Safira, atualmente disputando o Gauchão pelo Juventude, dividiu seus dias com a obra de Gottereau, enquanto defendeu o Universitatea Craiova entre fevereiro e maio de 2025.

Sem passagem por grandes clubes no Brasil, o jogador encontrou seu melhor futebol em Portugal. Dali, fez a ponte para a Romênia.

— Eu tive um período fora. Bastante tempo em Portugal e, quando eu estava atuando lá, apareceu a oportunidade de jogar pelo Craiova. Acabei aceitando como desafio novo, um clube grande do país, que sempre luta pelo título — contou Safira em entrevista à Zero Hora no gramado do CT do clube de Caxias do Sul.

Como se diz "gelado" em romeno?

As 16 partidas e o gol marcado pelo jogador no futebol romeno talvez sejam pouco para descrever a vivência passada por Safira na Europa. Uma experiência gelada, como resume o jogador da Papada.

— É frio lá. Peguei um pedaço do inverno. Muito frio, muita neve, chuva, a temperatura sempre batia em -2ºC, -3ºC e ia até -5ºC. Todo dia acordava com neve e ia treinar e o trator tirando a neve do campo. Realmente gelado.

A segunda maior dificuldade vivida por Safira foi o idioma. Ainda que a língua romena seja derivada do latim e com semelhanças ao português, o jogador revela que se virou como deu para se comunicar no país.

— Para mim, era nada com nada. Uma língua totalmente diferente. Eu não entendia nada no começo. Depois da convivência, você consegue entender alguma coisa, mas o básico do básico. Mas o pessoal também falava inglês e aí fica mais fácil de se comunicar. O romeno? Sem chance.

Safira lembra da dificuldade vivida na Romênia por causa do idioma. Jeff Botega / Agencia RBS

E a bola na Romênia?

Ainda que o Steua Bucareste tenha sido campeão da Champions League na temporada 1985/1986, o futebol romeno não é dos mais fortes do continente europeu. A época de Gheorghe Hagi, estrela da Romênia na Copa do Mundo de 1994, nunca mais voltou a aparecer.

Ainda assim, Alisson Safira entende que conseguiu aprender e crescer durante a sua passagem pelo Universitatea Craiova.

— Antes do futebol romeno, eu era um jogador que não procurava muito o contato. Esse estilo me prejudicou por lá. Aprendi muito a movimentação, jogar nos espaços e procurar atacar as costas dos defensores. Agreguei isso lá. É um futebol de muito duelo, pouca falta, o coro come. Bem diferente do Brasil — relembra o atacante do Ju.

De volta

Poucos jogos depois, Safira retornou ao Brasil para defender o Cuiabá na Série B do Brasileirão. O atacante não conseguiu ajudar o time a subir para a elite, mas foi um dos grandes destaques na temporada, com 10 gols.