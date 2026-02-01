Gauchão

Planeta Gauchão
Notícia

Frio extremo e língua incompreensível: atacante do Juventude relembra passagem pela Romênia

Alisson Safira atuou pelo Universitatea Craiova, da primeira divisão do futebol romeno

João Praetzel

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS