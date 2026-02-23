A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) divulgou as datas e os horários das finais do Gauchão 2026 nesta segunda-feira (23). Inter e Grêmio confirmaram suas vagas na decisão no último final de semana, após vencerem o Ypiranga e o Juventude, respectivamente.
Agora, dois Gre-Nais decidem quem será o campeão. O primeiro ocorre na Arena no Grêmio no próximo domingo (1º), às 18h. Já a grande final será no Beira-Rio no domingo seguinte (8), no mesmo horário.
O Inter garantiu o direito de realizar o segundo jogo em casa por ter tido a melhor campanha geral do Gauchão até aqui.
Finais do Gauchão 2026
- Ida: Grêmio x Inter, domingo (1º), às 18h, na Arena do Grêmio
- Volta: Inter x Grêmio, domingo (8), às 18h, no Estádio Beira-Rio
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