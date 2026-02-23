FGF define arbitragem dos Gre-Nais pela final do Gauchão; confira quem apitará os jogos

Estão definidas as escalas de arbitragem para os clássicos Gre-Nal da final do Gauchão. Anderson Daronco irá apitar o jogo de ida, neste domingo (1º), na Arena. O VAR ficará a cargo de Daniel Bins.
Na volta, a arbitragem será comandada por Rafael Klein, árbitro da semifinal entre Grêmio e Juventude no Alfredo Jaconi. Marcello Neto será o árbitro de vídeo.
O Grêmio recebe o Inter na Arena, neste domingo (1º), às 18h, para o primeiro confronto da decisão. O campeão gaúcho será conhecido no dia 8 de março, no jogo de volta, no Beira-Rio, também às 18h.
Arbitragem da final do Gauchão 2026
Grêmio x Inter — 1º/3
- Árbitro: Anderson Daronco
- Assistente 1: Rafael da Silva Alves
- Assistente 2: Michael Stanislau
- VAR: Daniel Nobre Bins
Inter x Grêmio — 8/3
- Árbitro: Rafael Rodrigo Klein
- Assistente 1: Maira Mastella Moreira
- Assistente 2: Tiago Augusto Kappes Diel
- VAR: Marcello Ignacio Domingues Neto
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲