Ex-jogadores de Grêmio e Inter opinam: para quem vale mais o título gaúcho?

Primeira partida será na casa gremista. Jogo de volta será no Beira-Rio. Renan Mattos / Agencia RBS

Grêmio e Inter iniciam a busca pelo título do Gauchão neste domingo (1º), a partir das 18h, na Arena. A partida de volta, que definirá o campeão da temporada de 2026, será no Beira-Rio em 8 de março, no mesmo horário.

Pensando nisso, Zero Hora ouviu quatro ex-jogadores (dois do Tricolor e dois do Colorado) para saber para quem vale mais o título gaúcho?

Confira as respostas

Vinícius (ex-jogador do Inter)

Vale mais para o Inter. Iria para 47 títulos gaúchos contra 43 do maior rival. Assim, ficaria ainda mais distante de ser alcançado em números de títulos.

Nildo (ex-jogador do Grêmio)

Título sempre vale muito para qualquer um dos dois. Pelo elenco das equipes, eu vejo conquistas nacionais e internacionais como difíceis. Eu creio que para o Inter vai ser um pouquinho melhor. Para o Grêmio, uma perda de título causaria um estrago — teriam que reformular mais ainda o grupo, o time, os jogadores.

Claiton (ex-jogador do Inter)

Na verdade, eu acho que o Gauchão é o que os dois têm nesse ano. Então, para mim, é importante para os dois, tanto para o Inter como para o Grêmio. Para o Grêmio, ele vira uma obrigação porque perdeu o primeiro Gre-Nal.

Edilson (ex-jogador do Grêmio)

Eu acho que é diferente do ano passado, em que o Grêmio tinha uma sequência muito grande de títulos e o Inter entrou pressionado para conquistar o Gauchão. Acho que as duas equipes entram totalmente equiparadas, com o mesmo peso para o título.

Eu tenho certeza que quem perder vai, de repente, falar que o Gauchão não tinha um peso, até mesmo o torcedor. Que o foco é no Brasileiro, que o foco é nas outras competições. Mas eu, vivendo lá dentro, como eu vivi, a gente sabe da rivalidade que é o Gre-Nal, da rivalidade que é aqui no Rio Grande do Sul, então ambas as equipes vão entrar com tudo para tentar ser campeãs.