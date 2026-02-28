Ex-jogadores de Grêmio e Inter opinam: para quem vale mais o título gaúcho?

Grêmio e Inter iniciam a busca pelo título do Gauchão neste domingo (1º), a partir das 18h, na Arena. A partida de volta, que definirá o campeão da temporada de 2026, será no Beira-Rio em 8 de março, no mesmo horário.
Pensando nisso, Zero Hora ouviu quatro ex-jogadores (dois do Tricolor e dois do Colorado) para saber para quem vale mais o título gaúcho?
Confira as respostas
Vinícius (ex-jogador do Inter)
Vale mais para o Inter. Iria para 47 títulos gaúchos contra 43 do maior rival. Assim, ficaria ainda mais distante de ser alcançado em números de títulos.
Nildo (ex-jogador do Grêmio)
Título sempre vale muito para qualquer um dos dois. Pelo elenco das equipes, eu vejo conquistas nacionais e internacionais como difíceis. Eu creio que para o Inter vai ser um pouquinho melhor. Para o Grêmio, uma perda de título causaria um estrago — teriam que reformular mais ainda o grupo, o time, os jogadores.
Claiton (ex-jogador do Inter)
Na verdade, eu acho que o Gauchão é o que os dois têm nesse ano. Então, para mim, é importante para os dois, tanto para o Inter como para o Grêmio. Para o Grêmio, ele vira uma obrigação porque perdeu o primeiro Gre-Nal.
Edilson (ex-jogador do Grêmio)
Eu acho que é diferente do ano passado, em que o Grêmio tinha uma sequência muito grande de títulos e o Inter entrou pressionado para conquistar o Gauchão. Acho que as duas equipes entram totalmente equiparadas, com o mesmo peso para o título.
Eu tenho certeza que quem perder vai, de repente, falar que o Gauchão não tinha um peso, até mesmo o torcedor. Que o foco é no Brasileiro, que o foco é nas outras competições. Mas eu, vivendo lá dentro, como eu vivi, a gente sabe da rivalidade que é o Gre-Nal, da rivalidade que é aqui no Rio Grande do Sul, então ambas as equipes vão entrar com tudo para tentar ser campeãs.
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok📲