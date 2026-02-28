Em alta, Carlos Vinícius e Borré buscam a consagração na final do Gauchão

Os centroavantes Carlos Vinícius e Borré são as esperanças das torcidas para balançar as redes do rival. Montagem fotos Duda Fortes e Renan Mattos / Agência RBS

O pessoal do Sala de Redação lembrou de Jardel, Alcindo, Fernandão, Leandro Damião. A turma da reportagem citou Nilson, Christian, Nilmar, Baltazar. Os livros contam sobre Bodinho, Larry, Booth e Luiz Carvalho. O ofício de centroavante é marcar gol. Em Gre-Nal, é decidir. Dois nomes concorrem para entrar nessa lista.

Carlos Vinícius e Borré têm ciência da responsabilidade que os espera. Sentiram o arrepio de anotar gol no clássico. Mas gol sem título pode se perder na pilha dos já 1.178 gols marcados nos 449 clássicos anteriores. A chance de fazer história está posta nos próximos dois domingos, na Arena e no Beira-Rio, sempre às 18h.

Rodados no mundo da bola, ouviram seus gols nas mais diferentes línguas. Espanhol, alemão, francês, holandês, inglês e também na voz dos narradores da Gaúcha e nos dois últimos clássicos na do Pedro Ernesto. Mas em final com Gre-Nal ainda não.

Para um camisa 9, 9 de função, não no número que carrega nas costas, gol também é uma questão de fase. Tem horas em que insistir não adianta. Em outra, a bola entra até sem querer.

— Principalmente no Gre-Nal, o centroavante tem que estar ali ligado. Porque às vezes aparece uma oportunidade só no jogo, e ele tem que fazer. O 9 tem que estar ali ligadão. Porque a gente sabe que o 9 não é pra estar ali para dar chapéu, dar caneta, fazer jogada bonita. E sim para definir o jogo. No momento em que aparecer a oportunidade ele tem de definir bem — ensina Nilson Esídio, centroavante com história nos dois clubes.

O anfitrião Carlos Vinícius ficou mais de ano sem balançar a rede. A eternidade não dura tanto quanto um ano sem marcar para um centroavante. Entre seu último gol pelo Galatasaray e o seu primeiro pelo Grêmio, no Gre-Nal 448, foram intermináveis 18 meses. Seca.

— É um jogador de qualidade, um desempenho ótimo ao longo da temporada. As oscilações que possa ter é fruto do que é a equipe e como a equipe o serve. Tem que ser a equipe a trabalhar para ele. Ele se entrega aos cinco momentos do jogo. É mais um dos muitos que vão lutar por uma vitória estando num bom momento. Está em paz porque se encontrou com os gols — avalia Luís Castro sobre o seu centroavante.

O visitante Borré sabe bem o que é uma seca. Viveu algumas no ano passado.

Em 2026, veio o período de colheita para os dois. Gols capazes de transformar a conquista coletiva em prêmio individual. São candidatos à craques do Gauchão 2026. O gremista venceu o goleiro adversário nove vezes. O colorado, seis.

— É um jogador importante. O Rafa do não passado que não estava bem, não é só o jogador, é o time. Hoje está com outra performance. Ele merece muito. Tem humildade. Trabalha para o time. Colabora com bola e sem a bola. Faz um trabalho invisível — destaca Paulo Pezzolano sobre o seu atleta.

Carlos Vinícius vive um momento de estiagem. Passou em branco nos quatro jogos mais recentes. Borré passou em branco contra o Remo.

Conhecem o gol comum e os lembrados por gerações. Como o segundo do Fulham na vitória por 2 a 1 sobre o Chelsea, em 2023. O lance protagonizado por Carlos Vinícius encerrou uma sequência de 15 anos sem vitória dos Cottagers sobre os Blues.

Ou aquele de pênalti cobrado por Borré, após ter sofrido a falta, em vitória do River por 2 a 0 sobre o Boca. Era semifinal da Libertadores de 2019.

A rotina do gol faz parte da vida de um 9. História é para poucos.