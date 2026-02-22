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Da adolescência no Interior às viagens pelo Brasil, Seu Bica coleciona histórias com o São José: “Paixão pelo time”

Bancário aposentado é dedicado ao clube há mais de 60 anos

Carolina Freitas

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