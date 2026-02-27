Colunistas opinam: há favorito nos Gre-Nais da final do Gauchão? Quem deve ficar com a taça?

Pavon e Bernabei devem atuar como titulares nas finais do Campeonato Gaúcho. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Assim como no ano anterior, o Gauchão 2026 será decidido em Gre-Nais. A ida, na Arena, é neste domingo (1º), às 18h. A volta é no dia 8, no mesmo horário, no Beira-Rio.

A Dupla chega parecida à decisão. Ambos contam com encaixes das novas comissões técnicas, ajustes no elenco para a temporada e com alguns bons resultados e desempenhos favoráveis — mas outros tantos ainda a desejar.

No Estadual, o Inter tem a melhor campanha até aqui, com oito vitórias e apenas uma derrota. O Grêmio, no torneio, venceu quatro, perdeu duas e emparou outras três. Mas o Tricolor vem de duas vitórias em quatro rodadas no Brasileirão, competição que o Colorado ainda não triunfou neste ano.

Pensando nisso, Zero Hora consultou alguns de seus colunistas para saber: há favorito nos Gre-Nais da final do Gauchão? Quem deve ficar com a taça?

Confira as respostas dos colunistas de GZH

Diogo Olivier

— Não tem favorito. Não dessa vez. Até pela decepção do Inter em Belém, ligada à vitória do Grêmio sobre Galo. Para mim, favorito é quando há algo muito evidente. No outro Gre-Nal, o cenário era um Grêmio com milhões em reforços e um Inter que quase caiu piorado pela saída de Vitão. Vale lembrar que favoritismo não ganha jogo. É só uma condição subjetiva. Para este Gre-Nal, ambos chegam com instabilidade e sem atuações de fato convincentes.

Maurício Saraiva

— O "favoritinho" para o título é o Inter pelo confronto direto e o fator local. Nada grave nem definitivo, basta ver a campanha no Brasileirão. Mas creio num jogo amarrado na ida e uma solução transferida para o Beira-Rio.

Leonardo Oliveira

— Em condições normais, já é difícil apontar favorito no Gre-Nal. Esse é um jogo que se resolve em si mesmo, com estratégias próprias. Há um equilíbrio nesta final, pelo momento em que chegam. O Inter, além do empate em Belém, vem de uma jornada desgastante em que atravessou o Brasil e voltou. O Grêmio, por sua vez, revisou suas hierarquias internas e colocou juventude no time.