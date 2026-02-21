Caxias x São Luiz ao vivo pelo Troféu Farroupilha: veja como foi a partida

O São Luiz é o primeiro finalista do Troféu Farroupilha. Após perder por 2 a 1 no jogo de ida, em casa, a equipe de Ijuí venceu o Caxias por 1 a 0, no Estádio Centenário, e levou a decisão para os pênaltis. Na disputa, o goleiro Gabriel Oliveira defendeu três das quatro cobranças e garantiu a vitória por 3 a 2, classificando o São Luiz para a decisão.
O adversário virá do confronto entre Novo Hamburgo e São José, que se enfrentam neste domingo (22), às 20h, no Passo D'Areia, em Porto Alegre. O Nóia venceu o primeiro confronto por 3 a 2.
