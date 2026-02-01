"A diferença da dupla Gre-Nal para os times do Interior é gigantesca", diz técnico do Novo Hamburgo 

Rogério Zimmernann é técnico do Novo Hamburgo. Wilber Junior / Novo Hamburgo/Divulgação

O Novo Hamburgo será o adversário do Grêmio nas quartas de final do Gauchão 2026. O Anilado venceu o Guarany-Ba, por 2 a 0, para conquistar a classificação aos mata-matas. Agora, está entre os oito melhores times do estado.

O avanço foi muito comemorado pelo time da região metropolitana, que está retornando à elite do Gauchão em 2026. No ano passado, o foi campeão da Divisão de Acesso.

— Para nós era importante essa permanência, obviamente que o campeonato continua e a gente tem outras ambições — afirmou Rogério Zimmermann, técnico do Novo Hamburgo.

Agora, a equipe duelará com o Grêmio em busca de uma vaga nas semifinais. O embate será em jogo único, com mando de campo do Tricolor.

— Vai ser uma semana muito motivadora, eu acho que todo mundo merece esses grandes jogos, mesmo que a chance não seja muito grande. Mas quando você retorna, é justamente para ter esse tipo de tratamento — afirmou o treinador.

Rogério Zimmermann ainda falou sobre a dificuldade de enfrentar o Grêmio, mesmo que o clube tenha de dividir as atenções com o Brasileirão. O Tricolor joga, na quarta-feira (4), contra o Botafogo.

— A diferença da dupla Gre-Nal para os times do Interior é gigantesca, em termos de orçamento. Então, essa dificuldade não pesa tanto (para o Grêmio) quando você enfrenta uma equipe do Interior, ainda mais não sendo dois jogos, com um em casa para você buscar a vantagem — reiterou.