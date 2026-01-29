Ávila foi jogador Al-Najaf em 2023. Jeff Botega / Agencia RBS

A série Planeta Gauchão conta histórias de jogadores do Estadual que atuaram em países fora da rota tradicional do futebol. No episódio de hoje, confira as vivências e os perrengues enfrentados pelo lateral e meia Ávila, 34 anos, do Novo Hamburgo.

Você, provavelmente, nunca ouviu falar da cidade de Najaf, no Iraque. Na temporada de 2023, os mais de 1,4 milhões de pessoas que moram a 160km ao sul de Bagdá tiveram a companhia de um jogador brasileiro. Atualmente no Novo Hamburgo, o lateral e meia Ávila atuou pelo Al-Najaf, da primeira divisão do futebol iraquiano.

Os 12 mil quilômetros que separam a cidade do Iraque de Novo Hamburgo representaram bem mais que a simples distância física da pátria e da família. Com a carreira toda no futebol brasileiro, a ida para a Ásia foi motivada por uma nova experiência e, claro, pela possibilidade de receber em dólar americano.

— Quando chegou a proposta, o meu empresário perguntou se eu queria ir para a Europa. Eu disse pra ele que não precisava falar mais nada, mas ele me respondeu que era no Iraque. E eu falei "é para jogar bola ou vamos para a guerra?" (risos). Fui para conhecer culturas novas e fazer dinheiro — contou Ávila em conversa com a reportagem de Zero Hora dentro do gramado do Estádio do Vale.

A passagem do jogador por lá durou apenas 14 jogos, oito meses e três assistências. Os motivos para a volta ao Brasil foram os mais diversos. Solidão, calor intenso, dificuldade na comunicação e cultura absolutamente diferente. Ainda assim, reconhece que foi uma experiência enriquecedora.

Ávila relembra as diferenças culturais no Iraque. Jeff Botega / Agencia RBS

— Eles não sabiam fazer um, dois. Era difícil a comunicação dentro de campo. Eu gritava "ladrão" e ninguém entendia. É um futebol diferente, mais correria. Quando me ensinaram a palavra para falar "ladrão" em árabe, eu só falava isso. Era "my friend" pra cá, "strong" pra lá (sic).

O choque cultural

Ávila conta que passou por duas situações em que a cultura o assustou. Algo que não estava acostumado e que no Brasil são considerados normais: comida e calor humano. Em uma delas, quase acabou detido pela polícia local. Em uma das idas ao centro de Bagdá, o jogador, sem querer, esbarrou em uma mulher.

— Eu pedi desculpas. Falei "sorry, my friend, Brasil, português, não speak árabe" e ela me xingando. Do nada, aparecem quatro policiais em volta de mim. E eu achando que ia ser preso. Nos levaram até o hotel e a gente teve que chamar nosso treinador para explicar que a gente era jogador. Falaram que na próxima eu seria fichado e preso — recordou.

Ele também se deparou com o Ramadã. O nono mês do calendário islâmico é sagrado para os muçulmanos. Eles praticam o jejum obrigatório do amanhecer ao pôr do sol.

— Nós não sabíamos o que era. Acordamos, era meio-dia, descemos para almoçar e estava tudo escuro. Demos uma hora e e voltamos. Tudo escuro. Aí nosso lateral-esquerdo, o Mustafá, nos contou o que era e que não poderíamos comer até às 18h. Eu não sou árabe, tava cheio de fome — contou aos risos e completou:

— Na casa de um jogador era obrigado ir e eles faziam a ceia. Chegamos lá era cabeça de bicho, os caras chupando orelha. Eles pegavam a comida com a mão e davam na tua boca. As unhas tudo pretas e tu não pode negar. Aí eles vieram e serviram. Eu falei "ah brigadeiro, me dei". Não era e tava péssimo. Preferi nem saber. Foi uma semana complicada.

Dentro de campo

A liga iraquiana não está entre as 10 maiores do mundo e o futebol no país não é conhecido como um dos mais habilidosos do planeta. Conforme Ávila, muitos dos seus companheiros eram semiamadores, com outras profissões além do futebol. Mais correria do que tático.

— A gente (brasileiros) acabava aparecendo mais pois éramos do toque de bola. Mudava o futebol deles. Nosso treinador pedia "long pass" e a gente respondia "no coach, one two". Eu me perguntava "o que eu vim fazer aqui?" — relembrou.

Outro fato completamente inesperado para o brasileiro é algo inimaginável para qualquer atleta e torcedor de futebol. Os iraquianos têm o costume de fumar nos ônibus em viagens e também nos intervalos de jogos.

— Fui tomar banho depois do jogo e não deixaram eu ficar sem roupa no chuveiro. Mas fumar, pode. É normal. Antes e no intervalo, parece uma sauna. Eles fumam o "shisha", uma espécie de narguillé deles. Eu sofri com isso.

Para deixar o Al-Najaf, Ávila teve dificuldades. Mesmo indo com toda documentação certa, o clube não fez o visto para que ele jogasse no Iraque. Os iraquianos não queriam que o jogador fosse embora do país, nem passar o Natal e o Ano-Novo no Brasil com a família.

— Eles falavam que eu ia voltar e não retornaria para o clube. Lógico que eu não voltaria (risos). Tive que assinar um papel dizendo que retornaria ao Iraque. Eles me deviam US$ 3 mil e usaram isso para comprar a passagem.

Ávila voltou. Mas não demorou para retornar ao conforto do Brasil e da sua família. Os atrasos salariais voltaram e ele e outros brasileiros fizeram greve (passaram uma semana sem treinar). O acordo para pagamento demorou, mas veio. Apesar de tudo, Ávila não tem dúvidas.