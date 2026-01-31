Quais times disputam o quadrangular do rebaixamento no Gauchão 2026?

Após os jogos deste sábado (31), válidos pela última rodada da primeira fase do Gauchão 2026, estão definidos os quatro times que participarão do quadrangular do rebaixamento.
Estão na disputa Avenida, Guarany-Ba, Monsoon e Inter-SM, que jogarão todos contra todos, em dois turnos, totalizando seis partidas por equipes. Ao final, os dois piores serão rebaixados.
Times no quadrangular do rebaixamento:
- Avenida
- Guarany-Ba
- Monsoon
- Inter-SM
Confrontos das quartas de final do Gauchão
- Inter x São Luiz
- Juventude x São José
- Grêmio x Novo Hamburgo
- Caxias x Ypiranga
