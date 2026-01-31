Quais times disputam o quadrangular do rebaixamento no Gauchão 2026?

Confira os confrontos das quartas de final e do quadrangular do rebaixamento no Gauchão 2026 Arte GZH

Após os jogos deste sábado (31), válidos pela última rodada da primeira fase do Gauchão 2026, estão definidos os quatro times que participarão do quadrangular do rebaixamento.

Estão na disputa Avenida, Guarany-Ba, Monsoon e Inter-SM, que jogarão todos contra todos, em dois turnos, totalizando seis partidas por equipes. Ao final, os dois piores serão rebaixados.

Times no quadrangular do rebaixamento:

Avenida

Guarany-Ba

Monsoon

Inter-SM

Confrontos das quartas de final do Gauchão

Inter x São Luiz

Juventude x São José

Grêmio x Novo Hamburgo

Caxias x Ypiranga







