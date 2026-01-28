Meia do São Luiz relembra frio excessivo e futebol na neve na Dinamarca: "Onde é que está o campo?"

Tontini defende o São Luiz no Gauchão. Jeff Botega / Agencia RBS

A série Planeta Gauchão conta histórias de jogadores do Estadual que atuaram em países fora da rota tradicional do futebol. No episódio de hoje, confira as vivências e os perrengues enfrentados pelo meia Felipe Tontini, 30 anos, do São Luiz.

Entre a coragem de ganhar o mundo e o medo de sair do lugar. Entre o sonho de crescer e o risco de fracassar. Entre a ambição profissional e o choque do desconhecido. Esses dilemas atravessaram a mente e o coração do meia Felipe Tontini quando, em 2018, deixou o Grêmio para defender o Helsingor, da Dinamarca.

Aos 22 anos, o tempo não lhe deu o luxo da hesitação. A proposta chegou à noite e a resposta precisou nascer antes do amanhecer. Em menos de 24 horas, decidiu se estava pronto para mudar de vida.

— Eu estava no Grêmio, no profissional, mas não ia ter muitas oportunidades no Gauchão, já tinha sido avisado. Então, meu empresário me ligou numa noite e disse "Recebi uma proposta da Dinamarca, mas é para agora. Amanhã tem de arrumar as malas" — relembra Felipe Tontini.

E assim, quase sem tempo de olhar para trás, Felipe atravessou o oceano. Ao chegar, encontrou um mundo completamente novo: outra língua, outros costumes, outro ritmo. A adaptação não foi imediata, mas foi possível graças ao acolhimento de compatriotas que já viviam ali.

— Fui aprendendo na vida. Eu já tinha estudado um pouquinho de inglês quando era mais jovem, mas assim, sabia mais o básico, para me virar. De dinamarquês, não sabia nada — conta.

Alimentação excêntrica

Ainda assim, a alimentação foi um capítulo à parte dessa aventura. Especialmente nos dias de jogo, quando a estranheza se tornava ainda mais evidente.

— Antes das partidas, em vez de um almoço, eles serviam salada com macarrão. A gente misturava tudo com molho e comia junto com fruta. Eu achava horrível — relembra.

A rotina só ganhou um sabor mais familiar quando a esposa Juliana chegou, 15 dias depois, trazendo na bagagem um pouco do Brasil.

— Ela levou três, quatro pacotes de feijão. Então, a gente fazia arroz, batata, macarrão com carne moída, dava um jeito.

Tontini e a esposa Juliana na Dinamarca. Arquivo Pessoal / Felipe Tontini

Experiência de jogar na neve

Se o paladar precisou se adaptar, o corpo também. O frio dinamarquês ensinou a Tontini que o inverno gaúcho era apenas um ensaio.

— Achava que era frio aqui, 3ºC, 5ºC. Cheguei lá, era negativo todos os dias. Então, isso aí acabou pesando um pouco. Nevava muito, também. Na época que fui, eles tinham que jogar sal grosso no campo para no outro dia derreter a neve e a gente poder treinar — contou.

Tontini em ação pelo Helsingor. Arquivo Pessoal / Felipe Tontini

E houve ainda o surreal. Em um amistoso contra o Copenhague, viveu uma das cenas mais inusitadas da carreira.

— Cheguei no CT, que tinha oito campos, e falei: "Onde é que está o campo?". Era tudo branco e tinha oito campos ali. Os caras passavam um trator nas linhas, para você enxergar onde elas estavam. E a gente jogava no meio da neve mesmo. O pé congelava, era absurdo — disse.

No intervalo, o ritual era quase de sobrevivência: chuteiras fora, pés na água quente e depois alguns minutos na calefação para tentar devolver a sensibilidade perdida no gelo.

Retorno ao futebol brasileiro

Foram apenas cinco meses na Dinamarca, mas tempo suficiente para transformar o jogador. Em 2019, voltou ao Brasil mais maduro, retornou ao Grêmio e seguiu seu caminho pelo futebol gaúcho até chegar ao São Luiz.

Agora, de volta ao Gauchão, carrega não apenas experiência, mas também a vontade de escrever uma nova história com a camisa rubra.

Tontini passou por outros times gaúchos antes de chegar ao São Luiz. Jeff Botega / Agencia RBS

Experiente, Felipe Tontini segue sonhando. Sonhando em crescer, em marcar seu nome, em fazer história. Sobretudo, sonhando em orgulhar Davi e Maria Vitória, que, das arquibancadas, acompanham cada passo do pai.

Tontini, a esposa Juliana e os filhos Maria Vitória e Davi (recém nascido). Arquivo Pessoal / Felipe Tontini