Inter-SM x Avenida: onde assistir ao vivo, horário e escalações pelo Gauchão

Inter-SM e Avenida se enfrentam neste sábado (31), às 16h30min, pela sexta rodada do Gauchão 2026. O jogo ocorre no Presidente Vargas, em Santa Maria.
Escalações para Inter-SM x Avenida
Inter-SM: Iago Hass; Mizael, Salazar, Mateus Santana e Otávio; Almer Salas, Mossoró, Júlio Simas e Vitor Júnior; Wilson Júnior e Michel. Técnico: Bruno Coutinho.
Avenida: Rodrigo Mamá; Cristian Lessa, Zé Pedro, Rodrigo Milanez e Vinicius Silva; Matheus Santos, Anderson Uchoa, Ranisson e Emerson Jr; Indio Ramirez e Wellisson. Técnico: Gabriel Dutra.
Arbitragem para Inter-SM x Avenida
Ainda não foi divulgada.
Onde assistir a Inter-SM x Avenida
A partida será transmitida ao vivo no YouTube de GZH.
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok📲