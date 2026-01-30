Gauchão 2026: onde assistir aos jogos da sexta rodada

Os últimos classificados do Gauchão 2026 serão definidos neste sábado (31). A rodada final se inicia às 16h30min, com todas as partidas simultâneas e transmitidas em imagens.
Grêmio, Inter, Juventude e Caxias já estão garantidos nas quartas de final. Enquanto São José, São Luiz, Avenida, Guarany-Ba, Ypiranga, Monsoon, Novo Hamburgo e Inter-SM lutam pelas quatro vagas restantes.
As partidas serão divididas na RBS TV, no Premiere, no Sportv, no ge.globo/rs e no canal de GZH no Youtube. Veja onde assistir.
6ª RODADA
31/1 (sábado)
- 16h30min – Ypiranga x São José (GZH e ge.globo/rs)
- 16h30min – Monsoon x São Luiz (GZH e ge.globo/rs)
- 16h30min – Grêmio x Juventude (RBS TV e Premiere)
- 16h30min – Caxias x Inter (SporTV e Premiere)
- 16h30min – Inter-SM x Avenida (GZH e ge.globo/rs)
- 16h30min – Novo Hamburgo x Guarany-Ba (GZH e ge.globo/rs)
Mata-mata
No mata-mata, o formato segue parecido ao de 2025. Nas quartas, em jogo único, o primeiro do Grupo A enfrentará o quarto do Grupo A, e o segundo do A enfrenta o terceiro do mesmo grupo. Os quatro primeiros do Grupo B também se enfrentam (primeiro contra quarto e segundo contra o terceiro).
Os quatro eliminados desta fase disputarão a Taça Farroupilha, que dá uma vaga na Copa do Brasil de 2027. Os mandos de campo são definidos conforme a pontuação da primeira fase.
As semifinais serão definidas conforme as campanhas. O time com o quarto melhor desempenho pega o primeiro e o terceiro enfrenta o segundo. Tanto nessa fase quanto às finais seguirão em ida e volta.