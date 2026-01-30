Entre língua indecifrável e ruínas, jogador do Guarany de Bagé relata experiência na Geórgia: "Nos olhavam meio assim"

Meio-campista jogou pelo Shukura Kobuleti, da Geórgia. Jeff Botega / Agencia RBS

A série Planeta Gauchão conta histórias de jogadores do Estadual que atuaram em países fora da rota tradicional do futebol. No episódio de hoje, confira as vivências e os perrengues enfrentados pelo volante Allan Christian, 31 anos, do Guarany de Bagé.

Em tempos de penúria, toda proposta de contrato parece uma oferta do Real Madrid. Foi em um desses momentos de bola quadrada e chuteira pendurada que uma chance inusitada bateu à porta de Allan Christian, em 2018. Tenho uma oferta da Geórgia, contou o empresário do outro lado da linha. Geórgia?, pensou o volante do Guarany de Bagé.

Geórgia. Antiga república soviética. Um dos países mais pobres da Europa. Região onde se fala o georgiano, uma das línguas mais difíceis do mundo. Foi a oportunidade que apareceu na hora de dificuldade, apesar das origens de Allan.

— Esse aí tem pedigree. É cria de Cotia — gritou um companheiro de clube, interrompendo uma das respostas de Allan.

Cotia é o Centro de Treinamentos das categorias de base do São Paulo. A linhagem não garantiu ao meio-campista uma carreira nos grandes clubes. A viagem para a Geórgia foi a primeira de Allan sem o acompanhamento de uma delegação. Viajaram ele a esposa rumo ao desconhecido.

Na escala na Turquia, enfrentaram problemas no aeroporto. Superados, enfim desembarcaram no seu destino.

— Eu aceitei. Estava desempregado, já estava um tempo sem jogar. Aceitei a oportunidade, que era um sonho também, jogar fora. Fiquei meio abatido até chegar à conclusão que eu teria que ir, que aqui no Brasil já não estava tendo tanto time pra mim — reflete.

A vida na Geórgia

Allan vestiu a camisa do Shukura Kobuleti. O “Shu” parece sugar todos os outros fonemas do nome. Assim como o tempo absorveu muito da riqueza e da energia do país.

Na língua local, a grafia é შუქურა ქობულეთი. O alfabeto georgiano conta com 33 letras completamente diferentes do alfabeto latino. Jogar bola no país se tornou uma aventura a cada sílaba.

— No vestiário era até engraçado, o treinador queria mostrar no quadro, e às vezes você ficava meio que perdido. A gente tinha que passar para o tradutor depois que acabasse o treino, para ele repassar. Eu ficava só de olho, para depois perguntar para o brasileiro, o Jefinho, para ver se ele entendeu. A língua deles é bem difícil de entender.

A pequena Kobuleti é uma cidade litorânea banhada pelo Mar Morto. Sem muitos atrativos, a praia se tornou a principal referência para ele. Mas até isso era diferente. Nada de areia. A beira-mar era de pedrinhas.

Era um típico local praiano. Nos meses de calor, trabalha-se com afinco para fazer dinheiro para o ano todo. Dois meses sob o sol, 10 debaixo do frio.

— Era uma cidade bem tipo pós-guerra, bem afastada. Era bem em ruínas mesmo. Lá, eles vivem praticamente dois meses. No inverno, eles ficam praticamente trancados. Ficam 10 meses trancados, fazendo pouca coisa. É um país bem tranquilo pelo que eles sofreram.

Cicatrizes das guerras

Depois de um século sob a coroa russa, a Geórgia alcançou sua independência em 1917. Durou pouco. Quatro anos depois, o Exército Vermelho bolchevique invadiu o território e reanexou a região à União Soviética. Durante o processo de dissolução da URSS, a Geórgia entrou em guerra civil. Em 2008, o embate perdido foi contra Rússia na briga pela retomada da região da Ossétia do Sul.

Cicatrizes das batalhas são vistas pelas ruas. O contexto bélico de anos deixou a população local ressabiada. Os forasteiros são vistos de soslaio pelos locais.

— Ficavam meio que olhando assim, sabiam que éramos brasileiros. Só que não se aproximavam muito, ficavam meio com receio, e como a cidade era muito pequena, o futebol não era tão apresentável (importante) para eles — relata.

A presença de outros brasileiros amenizava o isolamento e driblava as dificuldades com a culinária local. Em um país de poucos recursos, marcado por disputas, a alimentação como fonte de prazer fica de lado. O foco é a sobrevivência.

— A comida eles falam que é grecherra. É um arroz, meio uma sopa, com bastante ovo. A salada era bem precária, mas dava para comer até. Era comestível, minha mulher enchia de ketchup, mas comia, mas dava para comer.

Depois de seis meses, Allan voltou ao Brasil. Nos últimos quatro anos, jogou pelo Guarany. Sinal de que a velha Bagé, a Rainha da Fronteira, palco da diversos em bates na Guerra dos Farrapos não ficou com tantas cicatrizes quanto a machucada Kobuleti.