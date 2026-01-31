Classificação ou risco de rebaixamento: o que está em jogo na última rodada do Gauchão

A primeira fase do Gauchão 2026 chega ao fim neste sábado (31). A partir das 16h30min, os seis últimos jogos serão disputados para definir os oito clubes classificados para as quartas de final e os quatro times que estarão no quadrangular do rebaixamento.
Apenas quatro times garantiram vaga na próxima fase: Inter, Juventude, Grêmio e Caxias. São José e Ypiranga, terceiros colocados em suas chaves, estão com a classificação encaminhada.
Na parte de baixo das chaves, o pior cenário é o do Inter-SM, que ainda não marcou gols após cinco jogos. Junto de Novo Hamburgo, Guarany e Avenida, o clube está entre as quatro equipes que hoje disputariam o quadrangular do rebaixamento.
A principal disputa ficará por conta dos oito times que ainda não definiram suas posições. A briga entre fugir do "Quadrangular da Morte" e seguir para as quartas de final estará presente em quatro partidas da rodada. Confira abaixo os jogos, a classificação e o que cada equipe disputa na última rodada.
Jogos da última rodada da primeira fase
Classificação do Gauchão
O que os times disputam na última rodada
Grupo A
Inter
Já classificado para as quartas e dono da melhor campanha até o momento, o Inter pode confirmar a liderança geral por meio de três cenários diferentes no duelo contra o Caxias, na Serra. O mais fácil é a vitória, já que o time depende de si para chegar mais confortável às quartas.
Melhor cenário: vai às quartas como líder do Grupo A e melhor campanha geral.
- Vence o Caxias ou...
- Empata com o Caxias e Juventude não vence o Grêmio ou...
- Perde para o Caxias e Juventude e Grêmio empatam
Pior cenário: vai às quartas como vice-líder do Grupo A.
- Não vence o Caxias
- Juventude vence o Grêmio
Juventude
É o único time invicto na competição e ainda pode ultrapassar o Inter como a melhor campanha da primeira fase caso vença o Grêmio. O Juventude tem encaminhada, no mínimo, a vice-liderança do grupo, que lhe permite decidir as quartas em casa.
Melhor cenário: vai às quartas como líder do Grupo A e melhor campanha geral.
- Vence o Grêmio
- Inter não derrota o Caxias
Pior cenário: vai às quartas como terceiro colocado do Grupo A.
- Perde para o Grêmio
- São José vence o Ypiranga e tira saldo de quatro gols
São José
Com a vaga nas quartas encaminhada, o São José pode confirmá-la com um empate diante do Ypiranga, em Erechim. Mesmo com derrota, ainda teria de ser ultrapassado por dois times para disputar o quadrangular do rebaixamento. No melhor dos cenários, o clube ainda pode alcançar a vice-liderança do grupo.
Melhor cenário: vai às quartas como vice-líder do Grupo A.
- Vence o Ypiranga
- Juventude perde para o Grêmio (São José teria de tirar saldo de quatro gols)
Pior cenário: vai para o quadrangular do rebaixamento como lanterna do Grupo A.
- Perde para o Ypiranga
- São Luiz vence o Monsoon
- Avenida vence o Inter-SM e tira cinco gols de saldo
- Guarany vence o Novo Hamburgo e tira cinco gols de saldo
São Luiz
Quarto colocado do Grupo A, o clube de Ijuí pega o Monsoon, fora de casa, e depende de si para chegar às quartas de final. Além disso, pode melhorar a colocação dentro da chave e escapar de um confronto com o líder, atualmente o Inter, na próxima fase.
Melhor cenário: vai às quartas como terceiro colocado do Grupo A.
- Vence o Monsoon e...
- São José perde para o Ypiranga ou...
- São José empata (São Luiz teria de tirar saldo de cinco gols)
Pior cenário: vai para o quadrangular do rebaixamento como lanterna do Grupo A.
- Não vence o Monsoon
- Avenida bate o Inter-SM
- Guarany derrota o Novo Hamburgo
Avenida
A equipe treinada por Gabriel Dutra está a um ponto da zona de classificação para as quartas de final, mas não depende de si para avançar, já que está na quinta colocação. Um empate com o Inter-SM, em Santa Maria, até coloca o Avenida na próxima fase se São Luiz e Guarany perderem. Uma vitória, somada a uma derrota ou empate do time de Ijuí, também classifica o time de Santa Cruz.
Melhor cenário: vai às quartas como terceiro colocado do Grupo A.
- Vence o Inter-SM
- São Luiz não vence o Monsoon
- São José perde para o Ypiranga (teria de tirar saldo de cinco gols)
Pior cenário: vai para o quadrangular do rebaixamento como lanterna do Grupo A.
- Perde para o Inter-SM e Guarany vence ou empata;
- Empata com o Inter-SM e Guarany vence o Novo Hamburgo
Guarany
Lanterna do Grupo A, o time de Bagé ainda tem chances de chegar às quartas. Para isso, precisa vencer o Novo Hamburgo e torcer para que Avenida e São Luiz não vençam. Com um empate, o Guarany teria de torcer para tropeços dos dois times concorrentes.
Melhor cenário: vai às quartas como terceiro lugar do Grupo A.
- Vence o Novo Hamburgo
- Avenida não vence o Inter-SM
- São Luiz não vence o Monsoon
- São José perde para o Ypiranga (Guarany teria de tirar saldo de cinco gols)
Pior cenário: vai para o quadrangular do rebaixamento como lanterna do Grupo A.
- Perde para o Novo Hamburgo
Grupo B
Grêmio
Grêmio receberá o Juventude pressionado por duas derrotas seguidas: Gre-Nal (Gauchão) e Fluminense (Brasileirão). Mas só depende de si para manter a liderança do Grupo B e ainda pode terminar com a liderança geral.
Melhor cenário: vai às quartas com a liderança do Grupo B e melhor campanha geral.
- Vence o Juventude (garante a liderança da chave)
- Inter perde para o Caxias
Pior cenário: vai às quartas como segundo lugar do Grupo B.
- Perde para o Juventude
- Caxias vence o Inter
Caxias
Vice-líder do Grupo B com sete pontos, o Caxias pode terminar a primeira fase como primeiro colocado em caso de vitória sobre o Inter e de tropeço do Grêmio. O clube grená já está classificado às quartas e precisa confirmar a segunda posição para jogar as quartas em casa.
Melhor cenário: vai às quartas com a liderança do Grupo B.
- Vence o Inter
- Grêmio perde para o Juventude (em caso de empate gremista, Caxias teria de tirar saldo de quatro gols)
Pior cenário: vai às quartas como quarto colocado do Grupo B.
- Perde para o Inter
- Ypiranga vence o São José
- Monsoon bate o São Luiz
Ypiranga
Com seis pontos, sendo uma vitória e três empates, a equipe de Erechim está na terceira posição do grupo e avança com um empate diante do São José, no Colosso. Mas corre risco ainda de ir para o torneio contra o rebaixamento.
Melhor cenário: vai às quartas com a vice-liderança do Grupo B.
- Ypiranga vence o São José
- Caxias não vence o Inter
Pior cenário: vai para o quadrangular do rebaixamento como quinto lugar do Grupo B.
- Ypiranga perde para o São José
- Monsoon vence o São Luiz
- Novo Hamburgo vence o Guarany
Monsoon
O clube de Capão da Canoa ocupa a quarta colocação do Grupo B com cinco pontos. Diante do São Luiz, depende apenas de si para avançar à próxima fase.
Melhor cenário: vai às quartas como vice-líder do Grupo B.
- Vence o São Luiz
- Caxias perde para o Inter
- Ypiranga não vence o São José
Pior cenário: vai para o quadrangular do rebaixamento como lanterna do Grupo B.
- Perde para o São Luiz
- Novo Hamburgo vence o Guarany
- Inter-SM vence o Avenida
Novo Hamburgo
Assim como o Inter-SM, ainda não venceu na competição. Com apenas três pontos, o clube precisa vencer o Guarany, em casa, para sonhar com a vaga nas quartas. Além disso, terá de torcer para que o Monsoon não vença.
Melhor cenário: vai às quartas como terceiro lugar do Grupo B.
- Vence o Guarany
- Monsoon não vence o São Luiz
- Ypiranga perde para o São José
Pior cenário: vai para o quadrangular do rebaixamento como lanterna do Grupo B.
- Não vence o Guarany
- Inter-SM vence o Avenida
Inter-SM
É o caso mais inusitado. Por mais que tenha a pior campanha, com apenas dois pontos e nenhum gol marcado, o Alvirrubro ainda tem chances de chegar às quartas de final. Para isso, precisa vencer o Avenida e torcer por resultados paralelos.
Melhor cenário: vai às quartas como quarto lugar do Grupo B.
- Vence o Avenida
- Novo Hamburgo não vence o Guarany
- Monsoon perde para o São Luiz
Pior cenário: vai para o quadrangular do rebaixamento como lanterna do Grupo B.
- Não vence o Avenida
Fórmula do campeonato
Briga pela título
As quartas de final do Gauchão serão definidas em jogos únicos, com as equipes se enfrentando dentro das chaves. Ex: líder do Grupo A jogará contra o quarto colocado do Grupo A. Depois, ocorrerão as semifinais, com jogos de ida e volta, mesmo formato da final. Nestas fases, os dois times de melhor campanha geral (somando pontos da primeira fase com a partida das quartas) decidirão os confrontos em casa.
Troféu Farroupilha
Os quatro clubes eliminados nas quartas vão para a disputa do Troféu Farroupilha, que garante ao vencedor uma vaga na Copa do Brasil. Serão disputados jogos de ida e volta, tanto nas semifinais como na final.
Quadrangular do rebaixamento
Os dois piores times de cada chave irão para esta fase. Em um grupo único, os clubes jogarão em dois turnos, com os dois piores sendo rebaixados para a Divisão de Acesso 2027.