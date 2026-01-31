Classificação ou risco de rebaixamento: o que está em jogo na última rodada do Gauchão

Estadual conta com novo formato neste ano. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A primeira fase do Gauchão 2026 chega ao fim neste sábado (31). A partir das 16h30min, os seis últimos jogos serão disputados para definir os oito clubes classificados para as quartas de final e os quatro times que estarão no quadrangular do rebaixamento.

Apenas quatro times garantiram vaga na próxima fase: Inter, Juventude, Grêmio e Caxias. São José e Ypiranga, terceiros colocados em suas chaves, estão com a classificação encaminhada.

Na parte de baixo das chaves, o pior cenário é o do Inter-SM, que ainda não marcou gols após cinco jogos. Junto de Novo Hamburgo, Guarany e Avenida, o clube está entre as quatro equipes que hoje disputariam o quadrangular do rebaixamento.

A principal disputa ficará por conta dos oito times que ainda não definiram suas posições. A briga entre fugir do "Quadrangular da Morte" e seguir para as quartas de final estará presente em quatro partidas da rodada. Confira abaixo os jogos, a classificação e o que cada equipe disputa na última rodada.

Jogos da última rodada da primeira fase

Classificação do Gauchão

O que os times disputam na última rodada

Grupo A

Inter

Principal vitória da equipe na temporada foi no Gre-Nal 449, no Beira-Rio. Renan Mattos / Agencia RBS

Já classificado para as quartas e dono da melhor campanha até o momento, o Inter pode confirmar a liderança geral por meio de três cenários diferentes no duelo contra o Caxias, na Serra. O mais fácil é a vitória, já que o time depende de si para chegar mais confortável às quartas.

Melhor cenário: vai às quartas como líder do Grupo A e melhor campanha geral.

Vence o Caxias ou...

Empata com o Caxias e Juventude não vence o Grêmio ou...

Perde para o Caxias e Juventude e Grêmio empatam

Pior cenário: vai às quartas como vice-líder do Grupo A.

Não vence o Caxias

Juventude vence o Grêmio

Juventude

Rodrigo Sam marcou o gol da vitória do Juventude no clássico Ca-Ju. Porthus Junior / Agencia RBS

É o único time invicto na competição e ainda pode ultrapassar o Inter como a melhor campanha da primeira fase caso vença o Grêmio. O Juventude tem encaminhada, no mínimo, a vice-liderança do grupo, que lhe permite decidir as quartas em casa.

Melhor cenário: vai às quartas como líder do Grupo A e melhor campanha geral.

Vence o Grêmio

Inter não derrota o Caxias

Pior cenário: vai às quartas como terceiro colocado do Grupo A.

Perde para o Grêmio

São José vence o Ypiranga e tira saldo de quatro gols

São José

Equipe venceu o Grêmio na Arena por 1 a 0. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Com a vaga nas quartas encaminhada, o São José pode confirmá-la com um empate diante do Ypiranga, em Erechim. Mesmo com derrota, ainda teria de ser ultrapassado por dois times para disputar o quadrangular do rebaixamento. No melhor dos cenários, o clube ainda pode alcançar a vice-liderança do grupo.

Melhor cenário: vai às quartas como vice-líder do Grupo A.

Vence o Ypiranga

Juventude perde para o Grêmio (São José teria de tirar saldo de quatro gols)

Pior cenário: vai para o quadrangular do rebaixamento como lanterna do Grupo A.

Perde para o Ypiranga

São Luiz vence o Monsoon

Avenida vence o Inter-SM e tira cinco gols de saldo

Guarany vence o Novo Hamburgo e tira cinco gols de saldo

São Luiz

Única vitória do clube na competição foi diante do Novo Hamburgo. Ricardo Marchetti / São Luiz, Divulgação

Quarto colocado do Grupo A, o clube de Ijuí pega o Monsoon, fora de casa, e depende de si para chegar às quartas de final. Além disso, pode melhorar a colocação dentro da chave e escapar de um confronto com o líder, atualmente o Inter, na próxima fase.

Melhor cenário: vai às quartas como terceiro colocado do Grupo A.

Vence o Monsoon e...

São José perde para o Ypiranga ou...

São José empata (São Luiz teria de tirar saldo de cinco gols)

Pior cenário: vai para o quadrangular do rebaixamento como lanterna do Grupo A.

Não vence o Monsoon

Avenida bate o Inter-SM

Guarany derrota o Novo Hamburgo

Avenida

Clube de Santa Cruz goleou o Ypiranga por 3 a 0. Luís Augusto Koppe Filho / Avenida/Divulgação

A equipe treinada por Gabriel Dutra está a um ponto da zona de classificação para as quartas de final, mas não depende de si para avançar, já que está na quinta colocação. Um empate com o Inter-SM, em Santa Maria, até coloca o Avenida na próxima fase se São Luiz e Guarany perderem. Uma vitória, somada a uma derrota ou empate do time de Ijuí, também classifica o time de Santa Cruz.

Melhor cenário: vai às quartas como terceiro colocado do Grupo A.

Vence o Inter-SM

São Luiz não vence o Monsoon

São José perde para o Ypiranga (teria de tirar saldo de cinco gols)

Pior cenário: vai para o quadrangular do rebaixamento como lanterna do Grupo A.

Perde para o Inter-SM e Guarany vence ou empata;

Empata com o Inter-SM e Guarany vence o Novo Hamburgo

Guarany

Guarany vem de vitória sobre o Inter-SM, em Bagé. Sérgio Galvany / Guarany/Divulgação

Lanterna do Grupo A, o time de Bagé ainda tem chances de chegar às quartas. Para isso, precisa vencer o Novo Hamburgo e torcer para que Avenida e São Luiz não vençam. Com um empate, o Guarany teria de torcer para tropeços dos dois times concorrentes.

Melhor cenário: vai às quartas como terceiro lugar do Grupo A.

Vence o Novo Hamburgo

Avenida não vence o Inter-SM

São Luiz não vence o Monsoon

São José perde para o Ypiranga (Guarany teria de tirar saldo de cinco gols)

Pior cenário: vai para o quadrangular do rebaixamento como lanterna do Grupo A.

Perde para o Novo Hamburgo

Grupo B

Grêmio

Carlos Vinícius é o artilheiro do Gauchão com quatro gols, mesma quantidade de Borré. Jeff Botega / Agencia RBS

Grêmio receberá o Juventude pressionado por duas derrotas seguidas: Gre-Nal (Gauchão) e Fluminense (Brasileirão). Mas só depende de si para manter a liderança do Grupo B e ainda pode terminar com a liderança geral.

Melhor cenário: vai às quartas com a liderança do Grupo B e melhor campanha geral.

Vence o Juventude (garante a liderança da chave)

Inter perde para o Caxias

Pior cenário: vai às quartas como segundo lugar do Grupo B.

Perde para o Juventude

Caxias vence o Inter

Caxias

Caxias, do meia Tomás Bastos, já está classificado para as quartas de final. Luiz Erbes / S.E.R. Caxias / Divulgação

Vice-líder do Grupo B com sete pontos, o Caxias pode terminar a primeira fase como primeiro colocado em caso de vitória sobre o Inter e de tropeço do Grêmio. O clube grená já está classificado às quartas e precisa confirmar a segunda posição para jogar as quartas em casa.

Melhor cenário: vai às quartas com a liderança do Grupo B.

Vence o Inter

Grêmio perde para o Juventude (em caso de empate gremista, Caxias teria de tirar saldo de quatro gols)

Pior cenário: vai às quartas como quarto colocado do Grupo B.

Perde para o Inter

Ypiranga vence o São José

Monsoon bate o São Luiz

Ypiranga

Equipe do defensor Cleiton deve confirmar a classificação para as quartas de final. Matheus Weschenfelder / Ypiranga, Divulgação

Com seis pontos, sendo uma vitória e três empates, a equipe de Erechim está na terceira posição do grupo e avança com um empate diante do São José, no Colosso. Mas corre risco ainda de ir para o torneio contra o rebaixamento.

Melhor cenário: vai às quartas com a vice-liderança do Grupo B.

Ypiranga vence o São José

Caxias não vence o Inter

Pior cenário: vai para o quadrangular do rebaixamento como quinto lugar do Grupo B.

Ypiranga perde para o São José

Monsoon vence o São Luiz

Novo Hamburgo vence o Guarany

Monsoon

Monsoon tem mandado seus jogos no Estádio Passo D'Areia. Jeff Botega / Agencia RBS

O clube de Capão da Canoa ocupa a quarta colocação do Grupo B com cinco pontos. Diante do São Luiz, depende apenas de si para avançar à próxima fase.

Melhor cenário: vai às quartas como vice-líder do Grupo B.

Vence o São Luiz

Caxias perde para o Inter

Ypiranga não vence o São José

Pior cenário: vai para o quadrangular do rebaixamento como lanterna do Grupo B.

Perde para o São Luiz

Novo Hamburgo vence o Guarany

Inter-SM vence o Avenida

Novo Hamburgo

Novo Hamburgo ainda não venceu no Gauchão. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Assim como o Inter-SM, ainda não venceu na competição. Com apenas três pontos, o clube precisa vencer o Guarany, em casa, para sonhar com a vaga nas quartas. Além disso, terá de torcer para que o Monsoon não vença.

Melhor cenário: vai às quartas como terceiro lugar do Grupo B.

Vence o Guarany

Monsoon não vence o São Luiz

Ypiranga perde para o São José

Pior cenário: vai para o quadrangular do rebaixamento como lanterna do Grupo B.

Não vence o Guarany

Inter-SM vence o Avenida

Inter-SM

Clube de Santa Maria é o único que ainda não balançou as redes na competição. Renata Medina / Inter-SM, Divulgação

É o caso mais inusitado. Por mais que tenha a pior campanha, com apenas dois pontos e nenhum gol marcado, o Alvirrubro ainda tem chances de chegar às quartas de final. Para isso, precisa vencer o Avenida e torcer por resultados paralelos.

Melhor cenário: vai às quartas como quarto lugar do Grupo B.

Vence o Avenida

Novo Hamburgo não vence o Guarany

Monsoon perde para o São Luiz

Pior cenário: vai para o quadrangular do rebaixamento como lanterna do Grupo B.

Não vence o Avenida

Fórmula do campeonato

Briga pela título

As quartas de final do Gauchão serão definidas em jogos únicos, com as equipes se enfrentando dentro das chaves. Ex: líder do Grupo A jogará contra o quarto colocado do Grupo A. Depois, ocorrerão as semifinais, com jogos de ida e volta, mesmo formato da final. Nestas fases, os dois times de melhor campanha geral (somando pontos da primeira fase com a partida das quartas) decidirão os confrontos em casa.

Troféu Farroupilha

Os quatro clubes eliminados nas quartas vão para a disputa do Troféu Farroupilha, que garante ao vencedor uma vaga na Copa do Brasil. Serão disputados jogos de ida e volta, tanto nas semifinais como na final.

Quadrangular do rebaixamento