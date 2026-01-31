Boi inteiro no mercado e hospital por gênero: atacante do Caxias relembra passagem pelo Azerbaijão

Atacante foi jogador do FK Kapaz em 2025. Jeff Botega / Agencia RBS

A série Planeta Gauchão conta histórias de jogadores do Estadual que atuaram em países fora da rota tradicional do futebol. No episódio de hoje, confira as vivências e os perrengues enfrentados pelo atacante Vitor Feijão, 29 anos, do Caxias.

Ao pensar em futebol do Azerbaijão, o fissurado por futebol provavelmente lembre-se do Qarabag, clube que frequentemente disputa a Champions League e duela contra grandes times do futebol europeu.

Mas foi o FK Kapaz, tricampeão nacional, a casa de um atacante brasileiro por quase seis meses. Atualmente no Caxias, Vitor Feijão fez nove partidas e um gol com a camisa do time azeri. Andarilho da bola, com passagens por outros centros menos conhecidos, o jogador chegou ao Azerbaijão após atuar em outros países asiáticos e até na Oceania.

— Eu tive uma experiência muito boa na Austrália. Comecei jogando na Champions League da Ásia. Tive a experiência de jogar em Japão, China e outros países que a gente conseguiu ir. Então, um time me observou de lá, o Kapaz. Fizeram um convite, entramos em um consenso e fui conhecer os azeris — contou Feijão em conversa com a reportagem de Zero Hora dentro do gramado do Estádio Centenário.

Cria da base do Coritiba e acostumado a morar em cidades de maior porte, o atacante foi para Ganja, terceira maior cidade do país.

— A cultura muçulmana gerou um pouco de choque de realidade. Tem coisas bem diferentes do Brasil, como comida, cultura do vestiário. Eles treinam à noite, treinam pouco, só um jogo por semana, é meio um pouco diferente.

O futebol azeri

O maior impacto, talvez, seja com o hábito de alguns atletas no vestiário. Afinal, o fumo é liberado. Feijão relembrou um episódio:

— A gente estava jogando a primeira partida contra o Zira, que era um time muito forte, e empatando. No intervalo, os primeiros 10 minutos, só fica jogador no vestiário. Os dois laterais pegaram e acenderam um cigarro. Não acreditei! Aí, pensei: "Meu Deus, que que eu estou fazendo aqui".

Dentro de campo, o futebol praticado também é bem longe do jogado em território brasileiro. Feijão explica que os azeris preferem a força e o contato, em detrimento à técnica e à habilidade. O calor humano vem da torcida.

— Dá umas 500 pessoas por treino. Eles apoiam muito, independentemente do resultado em campo. Foi uma experiência muito boa, que vou levar para o resto da minha vida.

Comida diferente

Acostumado com um bom arroz e feijão e tratado em Caxias do Sul com um churrasco bem gaudério, a alimentação foi um desafio à parte. Os azeris não comem carne de porco. De gado, apenas se for considerada halal (permitida).

— Eu sofri. Eles só comem frango. Mas achei um mercado que vendia carne de gado. Na entrada do mercado tinha uma cabeça de boi. Inteira, com língua, dente e tudo. A gente comprou, fizemos a carne, mas estava com gosto meio estranho. Eles não têm corte, por exemplo, a maminha, a alcatra... É na sorte, vai cortando o boi lá, é o que vem para você, você pegou — ressaltou.

Retorno ao Brasil e ao Caxias

Casado com uma gaúcha da Serra, a escolha pela volta ao futebol brasileiro ao time grená foi baseada no conforto da sua família. Feijão e a esposa serão pais de uma menina nos próximos meses. No pré-Natal, no Azerbaijão, depararam com situações inusitadas:

— Nossa ideia era fazer exame para ver como estava o bebê. Então, fomos a um hospital e não pude entrar, pois era apenas para mulheres. Não sabia da existência disso. Foi bem marcante, não pude acompanhar a minha esposa. Foi bem difícil.

A situação precipitou o retorno. Em comum acordo com o Kapaz, optou por voltar. E nada melhor que voltar para um lugar que tanto o acolheu entre as temporadas de 2023 e 2024. No Caxias, encontrou mais que um clube, mas uma família, que em breve aumentará.