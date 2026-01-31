Gauchão

Planeta Gauchão
Notícia

Boi inteiro no mercado e hospital por gênero: atacante do Caxias relembra passagem pelo Azerbaijão

Vitor Feijão atuou pelo FK Kapaz, da primeira divisão do futebol azeri

João Praetzel

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS