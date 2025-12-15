Torneio de pré-temporada começa nesta semana e conta com três equipes do Gauchão

Avenida, Inter-SM e São Luiz estão na disputa do torneio. Montagem sobre fotos de Luís Koppe Filho, Renata Medina e Lucas Dornelles / Avenida, Inter-SM e São Luiz / Divulgação

Três equipes do interior do Estado disputarão um torneio de preparação para o Gauchão 2026 nos próximos dias. Entre 18 e 22 de dezembro, Avenida, Inter-SM e São Luiz estarão na Copa L4, que terá jogos disputados no Estádio 19 de Outubro, em Ijuí.

A competição carrega o nome de uma construtora da cidade da Região Noroeste do Rio Grande do Sul. A primeira partida terá o time da casa contra o representante de Santa Maria, no dia 18. Dois dias depois, o Inter-SM terá pela frente o Avenida. Nas duas partidas, a entrada será franca, com a possibilidade de doar 1 kg de alimento não perecível.

No dia 22, o último jogo será disputado entre São Luiz e o clube de Santa Cruz. Nesta partida, a entrada será gratuita apenas para sócios. Para o restante do público, ingressos serão vendidos a R$ 20.

Na preparação para o Campeonato Gaúcho, as equipes estreiam na competição em 10 ou 11 de janeiro. O Avenida enfrentará o Grêmio na primeira rodada, em Santa Cruz. O São Luiz jogará contra o Caxias, em Ijuí. Já o Inter-SM vai a Porto Alegre enfrentar o São José.

Como chegam as equipes

Avenida

Após escapar do rebaixamento no "Quadrangular da Morte" no Gauchão deste ano, o Avenida garantiu a renovação do jovem técnico Gabriel Dutra, responsável por liderar o time na permanência na primeira divisão.

Quanto ao elenco, 25 jogadores já foram anunciados. O clube ainda busca um atacante de lado de campo para fechar a equipe que disputará o Gauchão. Apesar de não ter categoria de base, três jogadores da lista são jovens e se encaixam no perfil promissor.

No sábado (13), o Avenida disputou o primeiro jogo antes do estadual e empatou em 1 a 1 contra o Sindicato dos Atletas Profissionais do Rio Grande do Sul (Siapergs). O elenco contou a presença do experiente goleiro Rodrigo Mamá e do lateral-direito Lessa, que teve boas temporadas no Guarany de Bagé.

Antes da Copa L4, Alviverde ainda enfrentará o Guarany de Bagé, nesta terça-feira (16), às 16h, no Estádio dos Eucaliptos, em Santa Cruz.

Inter-SM

De volta ao Gauchão após 15 anos, o Alvirrubro está com o elenco fechado para a competição. Com 15 remanescentes do vice-campeonato da Divisão de Acesso, oito novos contratados e 10 jovens promovidos da base, o elenco da equipe comandada por Bruno Coutinho tem 33 jogadores.

O primeiro teste da equipe foi no domingo (14), em Caçapava do Sul, contra o time sub-20 do Grêmio. O Alvirrubro venceu por 3 a 1, com gols de João Felipe, Yuri Mamute e Marco.

No elenco, outros nomes conhecidos são o meia Vitor Júnior, o centroavante Michel, artilheiro do Gauchão duas vezes, e o atacante Jarro Pedroso, destaque da equipe em 2025.

São Luiz

O Rubro planeja ter no máximo 30 jogadores para a disputa do Gauchão, sendo que 27 já foram anunciados. Mais um nome será confirmado nos próximos dias e deve se juntar ao elenco na sequência.

Sob o comando do técnico Cristian Souza, campeão da Copa FGF de 2023 pela equipe, o São Luiz manteve nomes importantes da última temporada, como o lateral-esquerdo Márcio Duarte e o atacante Da Silva. No gol, Gabriel Oliveira, destaque pelo Brasil de Pelotas em 2025, foi uma das contratações da equipe.

No dia 23 deste mês, está previsto um amistoso do São Luiz contra o time sub-20 da Chapecoense. Já em 4 de janeiro, haverá uma partida contra o Sindicato dos Atletas Profissionais do Rio Grande do Sul.

Jogos da Copa L4

Quinta-feira (18)

19h - São Luiz x Inter-SM

Sábado (20)

17h - Avenida x Inter-SM

Segunda-feira (22)

19h - São Luiz x Avenida