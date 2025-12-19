São Luiz vence o Inter-SM em torneio preparatório para o Gauchão

Equipes se enfrentaram em Ijuí. Renata Medina / Inter-SM/Divulgação

Em preparação para o Gauchão do próximo ano, São Luiz e Inter-SM se enfrentaram nesta quinta-feira (18), no Estádio 19 de Outubro, em Ijuí. A partida foi válida pela primeira rodada da Copa L4, torneio de pré-temporada que será disputado nesta semana na cidade e que ainda conta com o Avenida na disputa.

Dentro de campo, os donos da casa venceram por 2 a 0. No primeiro tempo, Da Silva abriu o placar de cabeça. Já na etapa final, Douglas Santos marcou após aproveitar o rebote na área e confirmou a vitória. As duas equipes puderam rodar o elenco durante a partida, no intuito de realizar testes antes do estadual.

A próxima partida da competição será realizada neste sábado (20), às 18h, entre Avenida e Inter-SM. O último jogo do triangular será na segunda-feira (22), às 19h, entre São Luiz e Avenida.

No Gauchão, São Luiz e Avenida estão no Grupo A, ao lado de Inter, Juventude, São José e Guarany. As duas equipes não irão se enfrentar na primeira fase, mas jogarão contra o Inter-SM, que está no Grupo B. O Alvirrubro divide a chave com Grêmio, Caxias, Novo Hamburgo, Monsoon e Ypiranga.

As equipes estreiam na competição em 10 ou 11 de janeiro. O Avenida enfrentará o Grêmio na primeira rodada, em Santa Cruz. O São Luiz jogará contra o Caxias, em Ijuí. Já o Inter-SM vai a Porto Alegre enfrentar o São José.