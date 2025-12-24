Gauchão de 2026 será o mais curto dos últimos tempos; entenda

Gauchão de 2026 teve fórmula mexida em função da Copa do Mundo. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O Gauchão de 2026 se inicia em 10 de janeiro e contará com a participação de 12 times. No atual formato e com 12 equipes, será o menor Estadual de todos os tempos.

A mudança, em relação à última temporada, ocorre por conta do calendário mais apertado do futebol masculino, já que é ano de Copa do Mundo. Assim, houve redução de datas: de 12 para 11. Além de antecipar o início (10 de janeiro) e o final (8 de março).

Em 2025, o Gauchão se iniciou em 22 de janeiro e terminou em 16 de março. Ao todo, os finalistas disputaram 12 partidas. Os times que jogaram os quadrangulares contra o rebaixamento entraram em campo 14 vezes.

Agora, em 2026, os finalistas jogarão 11 vezes. Na classificatória, serão seis partidas para cada time: times de cada uma das duas chaves se enfrentam. As quartas de finais ocorrem em duelo único. Semifinais e finais serão disputadas em ida e volta.

Edições curtas

Os campeonatos de 2002 e 2003 foram semestrais, se iniciando em janeiro/fevereiro e terminando em junho/julho. Uma curiosidade: essas edições estão entre as mais curtas para a dupla Gre-Nal e entre as mais longas para clubes do Interior.

Em 2002, os representantes do RS no extinto torneio Sul-Minas entraram apenas na segunda fase: Grêmio, Juventude, Inter e Pelotas. Na primeira fase jogaram 13 clubes, em turno e returno.

Com isso, o Tricolor disputou apenas três jogos, assim como o Lobo e o Alviverde. O Colorado, que foi campeão, entrou em campo cinco vezes. No total, porém, o torneio teve 146 jogos.

Em 2003, a situação foi similar. Os times que estavam nas duas primeiras divisões do futebol gaúcho entraram apenas na segunda fase: Grêmio, Inter, Juventude e Caxias.

Assim, os quatro disputaram apenas seis partidas na classificatória. O Juventude, que foi eliminado nas semis, participou de oito jogos. O Inter, campeão, teve 10 confrontos. No total, foram 200 jogos, envolvendo outros 14 times do Interior.

Edições mais longas

O Gauchão de 1994 foi o mais longo da história e, por isso, ficou conhecido como "Interminável". À época, foram nove meses de competição: de 5 de março a 17 de dezembro, com 506 jogos disputados.

A fórmula de disputa colocava os 23 clubes frente à frente em turno e returno. E, na reta final do campeonato, Grêmio e Juventude chegaram a disputar 20 jogos em 17 dias.

O Tricolor, inclusive, entrou em campo três vezes no mesmo dia. Em 11 de dezembro, o Tricolor encarou Aimoré (0x0), Santa Cruz (4x3) e Brasil-Pel (1x0), às 14h, 16h e 18h, respectivamente.

O Inter foi campeão daquela edição. Ao todo, somou 67 pontos em 44 jogos — cinco a mais do que o Juventude, vice.

Confira a tabela básica do Gauchão 2026

1ª rodada – 10/11 de janeiro

Avenida x Grêmio (Eucaliptos)

Inter x Novo Hamburgo (Beira-Rio)

Guarany x Monsoon (Estrela D’Alva)

São José x Inter-SM (Francisco Novelletto)

São Luiz x Caxias (19 de Outubro)

Juventude x Ypiranga (Alfredo Jaconi)

2ª rodada – 14/15 de janeiro

Inter-SM x São Luiz (Presidente Vargas)

Ypiranga x Guarany (Colosso da Lagoa)

Grêmio x São José (Arena do Grêmio)

Monsoon x Inter (Francisco Novelletto)

Caxias x Avenida (Centenário)

Novo Hamburgo x Juventude (Estádio do Vale)

3ª rodada – 17/18 de janeiro

Grêmio x São Luiz (Arena do Grêmio)

Ypiranga x Inter (Colosso da Lagoa)

Novo Hamburgo x São José (Estádio do Vale)

Monsoon x Avenida (Francisco Novelletto)

Inter-SM x Juventude (Presidente Vargas)

Caxias x Guarany (Centenário)

4ª rodada – 21/22 de janeiro

Guarany x Grêmio (Estrela D’Alva)

Inter x Inter-SM (Beira-Rio)

São José x Monsoon (Francisco Novelletto)

Juventude x Caxias (Alfredo Jaconi)

Avenida x Ypiranga (Eucaliptos)

São Luiz x Novo Hamburgo (19 de Outubro)

5ª rodada – 24/25 de janeiro

Inter x Grêmio (Beira-Rio)

São Luiz x Ypiranga (19 de Outubro)

Guarany x Inter-SM (Estrela D’Alva)

Juventude x Monsoon (Alfredo Jaconi)

São José x Caxias (Francisco Novelletto)

Avenida x Novo Hamburgo (Eucaliptos)

6ª rodada – 1º de fevereiro

Ypiranga x São José (Colosso da Lagoa)

Monsoon x São Luiz (Francisco Novelletto)

Grêmio x Juventude (Arena do Grêmio)

Caxias x Inter (Centenário)

Inter-SM x Avenida (Presidente Vargas)

Novo Hamburgo x Guarany (Estádio do Vale)

