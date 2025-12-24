Gauchão de 2026 será o mais curto dos últimos tempos; entenda

O Gauchão de 2026 se inicia em 10 de janeiro e contará com a participação de 12 times. No atual formato e com 12 equipes, será o menor Estadual de todos os tempos.
A mudança, em relação à última temporada, ocorre por conta do calendário mais apertado do futebol masculino, já que é ano de Copa do Mundo. Assim, houve redução de datas: de 12 para 11. Além de antecipar o início (10 de janeiro) e o final (8 de março).
Em 2025, o Gauchão se iniciou em 22 de janeiro e terminou em 16 de março. Ao todo, os finalistas disputaram 12 partidas. Os times que jogaram os quadrangulares contra o rebaixamento entraram em campo 14 vezes.
Agora, em 2026, os finalistas jogarão 11 vezes. Na classificatória, serão seis partidas para cada time: times de cada uma das duas chaves se enfrentam. As quartas de finais ocorrem em duelo único. Semifinais e finais serão disputadas em ida e volta.
Edições curtas
Os campeonatos de 2002 e 2003 foram semestrais, se iniciando em janeiro/fevereiro e terminando em junho/julho. Uma curiosidade: essas edições estão entre as mais curtas para a dupla Gre-Nal e entre as mais longas para clubes do Interior.
Em 2002, os representantes do RS no extinto torneio Sul-Minas entraram apenas na segunda fase: Grêmio, Juventude, Inter e Pelotas. Na primeira fase jogaram 13 clubes, em turno e returno.
Com isso, o Tricolor disputou apenas três jogos, assim como o Lobo e o Alviverde. O Colorado, que foi campeão, entrou em campo cinco vezes. No total, porém, o torneio teve 146 jogos.
Em 2003, a situação foi similar. Os times que estavam nas duas primeiras divisões do futebol gaúcho entraram apenas na segunda fase: Grêmio, Inter, Juventude e Caxias.
Assim, os quatro disputaram apenas seis partidas na classificatória. O Juventude, que foi eliminado nas semis, participou de oito jogos. O Inter, campeão, teve 10 confrontos. No total, foram 200 jogos, envolvendo outros 14 times do Interior.
Edições mais longas
O Gauchão de 1994 foi o mais longo da história e, por isso, ficou conhecido como "Interminável". À época, foram nove meses de competição: de 5 de março a 17 de dezembro, com 506 jogos disputados.
A fórmula de disputa colocava os 23 clubes frente à frente em turno e returno. E, na reta final do campeonato, Grêmio e Juventude chegaram a disputar 20 jogos em 17 dias.
O Tricolor, inclusive, entrou em campo três vezes no mesmo dia. Em 11 de dezembro, o Tricolor encarou Aimoré (0x0), Santa Cruz (4x3) e Brasil-Pel (1x0), às 14h, 16h e 18h, respectivamente.
O Inter foi campeão daquela edição. Ao todo, somou 67 pontos em 44 jogos — cinco a mais do que o Juventude, vice.
Confira a tabela básica do Gauchão 2026
1ª rodada – 10/11 de janeiro
- Avenida x Grêmio (Eucaliptos)
- Inter x Novo Hamburgo (Beira-Rio)
- Guarany x Monsoon (Estrela D’Alva)
- São José x Inter-SM (Francisco Novelletto)
- São Luiz x Caxias (19 de Outubro)
- Juventude x Ypiranga (Alfredo Jaconi)
2ª rodada – 14/15 de janeiro
- Inter-SM x São Luiz (Presidente Vargas)
- Ypiranga x Guarany (Colosso da Lagoa)
- Grêmio x São José (Arena do Grêmio)
- Monsoon x Inter (Francisco Novelletto)
- Caxias x Avenida (Centenário)
- Novo Hamburgo x Juventude (Estádio do Vale)
3ª rodada – 17/18 de janeiro
- Grêmio x São Luiz (Arena do Grêmio)
- Ypiranga x Inter (Colosso da Lagoa)
- Novo Hamburgo x São José (Estádio do Vale)
- Monsoon x Avenida (Francisco Novelletto)
- Inter-SM x Juventude (Presidente Vargas)
- Caxias x Guarany (Centenário)
4ª rodada – 21/22 de janeiro
- Guarany x Grêmio (Estrela D’Alva)
- Inter x Inter-SM (Beira-Rio)
- São José x Monsoon (Francisco Novelletto)
- Juventude x Caxias (Alfredo Jaconi)
- Avenida x Ypiranga (Eucaliptos)
- São Luiz x Novo Hamburgo (19 de Outubro)
5ª rodada – 24/25 de janeiro
- Inter x Grêmio (Beira-Rio)
- São Luiz x Ypiranga (19 de Outubro)
- Guarany x Inter-SM (Estrela D’Alva)
- Juventude x Monsoon (Alfredo Jaconi)
- São José x Caxias (Francisco Novelletto)
- Avenida x Novo Hamburgo (Eucaliptos)
6ª rodada – 1º de fevereiro
- Ypiranga x São José (Colosso da Lagoa)
- Monsoon x São Luiz (Francisco Novelletto)
- Grêmio x Juventude (Arena do Grêmio)
- Caxias x Inter (Centenário)
- Inter-SM x Avenida (Presidente Vargas)
- Novo Hamburgo x Guarany (Estádio do Vale)
