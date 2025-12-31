Primeiro Gre-Nal do ano está marcado para a quinta rodada. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) divulgou, nesta quarta-feira (31), a tabela detalhada da primeira fase do Gauchão 2026. A competição iniciará no fim de semana de 10 e 11 de janeiro e terá novidades em seu formato.

A estreia do Grêmio será contra o Avenida, fora de casa, no dia 10 de janeiro, um sábado, às 21h. Já o Inter dará o pontapé no Estadual às 18h de domingo (11), diante do Novo Hamburgo, no Beira-Rio.

O primeiro Gre-Nal do ano está marcado para a quinta rodada, quando Inter e Grêmio se enfrentam no Beira-Rio, em 24 de janeiro, às 18h. GZH transmitirá, ao longo do Estadual, 38 jogos em imagens.

Confira a tabela detalhada da primeira fase do Gauchão:

1ª RODADA

10/1

16h – Juventude x Ypiranga (transmissão de SporTV e Premiere)

(transmissão de SporTV e Premiere) 19h – Guarany-Ba x Monsoon (GZH e ge.globo/rs)

(GZH e ge.globo/rs) 21h – Avenida x Grêmio (SporTV e Premiere)

11/1

16h – São Luiz x Caxias (GZH e ge.globo/rs)

(GZH e ge.globo/rs) 18h – Inter x Novo Hamburgo (RBS TV, SporTV e Premiere)

(RBS TV, SporTV e Premiere) 19h – São José x Inter-SM (GZH e ge.globo/rs)

2ª RODADA

14/1

19h – Inter-SM x São Luiz (GZH e ge.globo/rs)

(GZH e ge.globo/rs) 19h – Novo Hamburgo x Juventude (SporTV e Premiere)

(SporTV e Premiere) 21h30min – Grêmio x São José (RBS TV, SporTV e Premiere)

(RBS TV, SporTV e Premiere) 21h30min – Caxias x Avenida (GZH e ge.globo/rs)

15/1

19h – Ypiranga x Guarany-Ba (GZH e ge.globo/rs)

(GZH e ge.globo/rs) 19h – Monsoon x Inter (SporTV e Premiere)

3ª RODADA

17/1

16h – Novo Hamburgo x São José (GZH e ge.globo/rs)

(GZH e ge.globo/rs) 16h30min – Inter-SM x Juventude (SporTV e Premiere)

(SporTV e Premiere) 19h – Grêmio x São Luiz (SporTV e Premiere)

18/1

16h – Caxias x Guarany-Ba (GZH e ge.globo/rs)

(GZH e ge.globo/rs) 18h – Ypiranga x Inter ( RBS TV e Premiere)

RBS TV e Premiere) 19h – Monsoon x Avenida (GZH e ge.globo/rs)

4ª RODADA

21/1

19h – Inter x Inter-SM (SporTV e Premiere)

(SporTV e Premiere) 19h – São Luiz x Novo Hamburgo (GZH e ge.globo/rs)

(GZH e ge.globo/rs) 21h30min – Guarany-Ba x Grêmio (RBS TV e Premiere)

(RBS TV e Premiere) 21h30min – Avenida x Ypiranga (GZH e ge.globo/rs)

22/1

19h – Juventude x Caxias (SporTV e Premiere)

(SporTV e Premiere) 21h30min – São José x Monsoon (GZH e ge.globo/rs)

5ª RODADA

24/1

16h – São Luiz x Ypiranga (GZH e ge.globo/rs)

(GZH e ge.globo/rs) 18h30min – Inter x Grêmio (Premiere)

25/1

16h – Guarany-Ba x Inter-SM (GZH e ge.globo/rs)

(GZH e ge.globo/rs) 18h – Juventude x Monsoon (RBS TV e Premiere)

(RBS TV e Premiere) 19h – São José x Caxias (GZH e ge.globo/rs)

(GZH e ge.globo/rs) 20h – Avenida x Novo Hamburgo (GZH e ge.globo/rs)

6ª RODADA

1º/2

18h – Ypiranga x São José (GZH e ge.globo/rs)

(GZH e ge.globo/rs) 18h – Monsoon x São Luiz (GZH e ge.globo/rs)

(GZH e ge.globo/rs) 18h – Grêmio x Juventude (RBS TV e Premiere)

(RBS TV e Premiere) 18h – Caxias x Inter (SporTV e Premiere)

(SporTV e Premiere) 18h – Inter-SM x Avenida (GZH e ge.globo/rs)

(GZH e ge.globo/rs) 18h – Novo Hamburgo x Guarany-Ba (GZH e ge.globo/rs)

Novo formato

Em vez dos três grupos de quatro clubes adotados em 2025, o próximo campeonato será dividido em dois grupos de seis times, que se enfrentarão em cruzamento entre as chaves. Cada equipe disputará seis jogos na fase classificatória. Encabeçados por Grêmio e Inter, os grupos foram divididos através de sorteio. Os quatro primeiros de cada chave avançam ao mata-mata enquanto os dois últimos disputam um quadrangular do rebaixamento.

Mata-mata

No mata-mata, o formato segue parecido ao de 2025. Nas quartas, em jogo único, o primeiro do Grupo A enfrentará o quarto do Grupo A, e o segundo do A enfrenta o terceiro do mesmo grupo. Os quatro primeiros do Grupo B também se enfrentam (primeiro contra quarto e segundo contra o terceiro). Os quatro eliminados desta fase disputarão a Taça Farroupilha, que dá uma vaga na Copa do Brasil de 2027. Os mandos de campo são definidos conforme a pontuação da primeira fase. As semifinais serão definidas conforme as campanhas. O time com o quarto melhor desempenho pega o primeiro e o terceiro enfrenta o segundo. Tanto nessa fase quanto às finais seguirão em ida e volta.

