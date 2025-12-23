Contratações e amistosos pelo Interior: como está a preparação dos clubes para o Gauchão 2026

Restam cerca de três semanas para o começo do Gauchão, e os clubes do interior já estão com os elencos quase fechados para a disputa da competição. Grêmio, Inter e Juventude também estão se movimentando, mas ainda vivem o período pós Brasileirão, que terminou em 7 de dezembro.
O estadual terá início nos dias 10 e 11 de janeiro. Em 2026, o torneio terá uma mudança no formato. Serão dois grupos de seis equipes, que se enfrentarão em cruzamento entre as chaves. Os quatro primeiros de cada chave avançam ao mata-mata enquanto os dois últimos disputam um quadrangular do rebaixamento.
Após as quartas de final, disputadas em jogo único, os quatro eliminados irão jogar a Taça Farroupilha, que dará uma vaga na Copa do Brasil de 2027. Já os classificados seguem para as semifinais e finais, que terão partidas de ida e de volta.
No Grupo A do Gauchão estão Avenida, Guarany, Inter, Juventude, São José e São Luiz. Já o Grupo B é composto por Caxias, Grêmio, Inter-SM, Monsoon, Novo Hamburgo e Ypiranga.
Avenida
O Avenida já anunciou 23 atletas e planeja ter mais três para fechar o grupo que disputará o Gauchão. Restam ainda dois espaços que serão preenchidos por jogadores mais jovens e um que será completado por um atacante de lado de campo.
O clube de Santa Cruz será treinado por Gabriel Dutra no Gauchão. O jovem técnico foi o responsável por comandar o time no Quadrangular do Rebaixamento no estadual deste ano, salvando o Avenida da queda.
O Avenida enfrentou o Inter-SM por um torneio preparatório, empatou sem gols, mas venceu nas penalidades. No dia 3 de janeiro, enfrentará o São Luiz pela decisão do campeonato.
O elenco Avenida
- Goleiro: Rodrigo Mamá, Ronaldo Zilio e Maicon Wagner;
- Zagueiros: Zé Pedro, Matheus Santos, Rodrigo Milanez e Jô;
- Lateral-direito: Cristian Lessa e Yuri Farias;
- Lateral-esquerdo: Vinicius Silva e Adryel Itaqui;
- Meias: Anderson Uchôa, Dionathan Machado, Emerson Jr., Anderson Recife, Kauan Bizescki, Ranisson e Edmilson;
- Atacantes: Welisson, Xandy, Emerson Tucão, Matheus Rodrigues e Luisinho.
Caxias
A equipe de Caxias do Sul já anunciou 27 reforços para a temporada e deve confirmar mais nomes nos próximos dias. O clube esteve próximo do acesso à Série B do Brasileirão neste ano, mas não confirmou o favoritismo.
Após a não permanência de Júnior Rocha, o Caxias será treinado por Fernando Marchiori, que está no time desde o começo da pré-temporada, em 19 de novembro.
O time já realizou quatro testes antes do Gauchão, vencendo todas as partidas. Primeiro, fez 1 a 0 no Siapergs. Depois, 7 a 0 no time sub-20 do próprio Caxias, 1 a 0 no São Cristovão e 6 a 1 na equipe sub-20 do Grêmio.
O elenco do Caxias
- Goleiros: Gabriel Toebe, Marcelo Dal Soler e Léo Lang;
- Laterais-direitos: Thiago Ennes e Dija;
- Lateral-esquerdo: Vitinho e Roberto;
- Zagueiros: Maurício Ribeiro, Carlos Henrique, Windson, Joílson e Andrés Robles;
- Meias: Ronei, Tomas Bastos, Yann Rolim, Dudu Vieira, Wellington Reis, Zanelatto, Matheus Nunes e Breno Santos;
- Atacantes: Jhonatan Ribeiro, Andrew, Calyson, Douglas Skilo, Vitor Feijão, Gustavo Nescau e Jeam.
Guarany
A equipe vai para a terceira participação consecutiva no estadual e conta com 27 jogadores no elenco. O grupo ainda não está fechado, mas também não há contratações encaminhadas neste momento.
O técnico do Guarany na competição será Wiliam Campos. Ele treinou o time na Série D do Brasileirão deste ano e foi responsável pela campanha histórica no Gauchão de 2024, com o clube tendo uma das melhores campanhas da primeira fase.
O primeiro teste do time de Bagé antes do Gauchão foi contra o Sindicato dos Atletas Profissionais de Futebol do RS (Siapergs), quando o clube de Bagé venceu por 2 a 0. Depois, a equipe goleou o time sub-17 do Grêmio por 6 a 2.
O elenco do Guarany
- Goleiros: Thiago Gonçalves, João Vitor e Jonathan;
- Laterais-direitos: Hiago Lucas, Raphinha e Talles;
- Lateral-esquerdo: Vitor Oliveira e Jean Carlos;
- Zagueiros: Michel Bennech, Bruno Cardoso, Albert, Igor Souza e Victor;
- Meias: Murilo Cavalcante, Marquinhos, Marcos Antônio, Welder, Luiz Felipe, Allan Christian, David Cunha, Jean Martim e Paulinho;
- Atacantes: Lucão, Adailson, Valter Bala, Welder e Tony Junior.
Inter-SM
São 33 jogadores no elenco do Alvirrubro, que volta à elite do futebol gaúcho após 15 anos. Do elenco, 10 atletas são oriundos das categorias de base do clube e devem ser inscritos no Gauchão. De momento, o grupo está fechado para a competição.
O técnico do time no Gauchão será Bruno Coutinho, responsável pelo vice-campeonato da Divisão de Acesso deste ano, que culminou no acesso da equipe.
Até o momento, o Inter-SM já disputou três amistosos. Primeiro, venceu o time sub-20 do Grêmio por 3 a 1. Depois, em um torneio em Ijuí, perdeu por 2 a 0 para o São Luiz e empatou sem gols contra o Avenida, sendo derrotado nas penalidades.
O elenco do Inter-SM
- Goleiros: Copetti, Iago Hass, Vitelmo e Marcelo;
- Zagueiros: Rodrigo Augusto, Tairone, Marcão, Luis Salazar, Everton, Fred Krug e Eduardo Noal;
- Laterais-direitos: Itaqui e Mizael;
- Laterais-esquerdos: Chico Bala, Otávio e Guilherme Avila;
- Meias: Júlio Simas, Laion, Marco, Marquinhos, Mossoró, Mateus Santana, Vitor Júnior, Pedro Callegaro e Ruan Nunes;
- Atacantes: Jarro, Wilson Júnior, Michel, Yuri Mamute, João Felipe, Adson, Carlos Callegaro e Inácio.
Monsoon
Apesar de já estar realizando treinos com todo o elenco, o Monsoon anunciou apenas 13 jogadores até o momento. O clube vai para a sua segunda disputa do Gauchão e vive um momento de mudança, inclusive na sede, já que agora representa Capão da Canoa.
Na casamata, o clube será treinado pelo ex-jogador Paulo Baier, que assumiu o time para a disputa do estadual.
Até o momento, o Monsoon já realizou duas partidas de preparação para o estadual. Primeiro, venceu o Novo Hamburgo por 1 a 0. Depois, repetiu o placar, mas contra o Siapergs.
O elenco do Monsoon
- Goleiro: Igor Pavan
- Lateral-esquerdo: Pará
- Zagueiro: Ricardo Thalheimer e Hiago Cena;
- Meias: Banguelê, Jean Carlo, Caio Rangel, Luan Santos, Anderson Paraíba, Jonathan Cabeça e Henrique Marcos;
- Atacantes: Matheus Candido e Talysson Lalau.
Novo Hamburgo
Atual campeão da Divisão de Acesso, o clube já anunciou 18 jogadores para a disputa do Gauchão e deve confirmar os demais reforços nos próximos dias.
O técnico será Rogério Zimmermann, que assumiu o time durante a segunda divisão estadual e levou o clube ao título.
Até o momento, o Anilado realizou dois jogos de preparação para o Campeonato Gaúcho e ainda não venceu. Primeiro, foi derrotado pelo Monsoon, por 1 a 0. Depois, empatou com o São José em 2 a 2.
O elenco do Novo Hamburgo
- Goleiros: Omar, Breno Boeno e Bruno Torres;
- Zagueiros: João Marcus, Romércio, Gustavo Henrique e Jhonata Lima;
- Lateral-direito: Guilherme Mantuan;
- Laterais-esquerdos: Ávila e Josué;
- Meias: Amaral, Carlos Maia e Guto;
- Atacantes: Zé Andrade, Luam Parede, Leandro, JV e Alisson.
São José
São 19 jogadores confirmados no elenco até aqui. A ideia é ter cerca de 30 nomes, sendo que quatro formados na base serão confirmados nos próximos dias. Sendo assim, o São José pode anunciar no máximo mais sete atletas.
O treinador será Gabardo Jr., que retornou ao time após a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Ele treina a equipe desde 20 de novembro, quando a pré-temporada teve início.
Nos primeiros testes antes do Gauchão, o São José venceu o Siapergs, por 2 a 0, e, na sequência, empatou em 2 a 2 contra o Novo Hamburgo.
O elenco do São José
- Goleiro: Fabio Rampi;
- Zagueiros: Eduardo Mello e Tiago Pedra;
- Lateral-direito: Danilo;
- Laterais-esquerdos: Angelo e Raphael Soares;
- Meias: Gabriel Lima, Bagatini, Evaristo, Keverton, Ghiven, Zé Vitor, Anderson Rissi e Adão;
- Atacantes: Douglas, Grafitte, Andrey, Pedrinho e Lucão.
São Luiz
Com direito a quatro jogadores promovidos das categorias de base, o Rubro já conta com 31 jogadores para o Gauchão. O grupo do São Luiz está fechado, por mais que não esteja descartada a possibilidade de uma negociação pontual nas próximas semanas.
O técnico da equipe no estadual será Cristian Souza, que treinou o clube na quarta divisão deste ano e que conquistou a Copa FGF de 2023.
O São Luiz disputou uma partida até o momento e venceu o Inter-SM por 2 a 0, em um torneio preparatório. Na final, no dia 3 de janeiro, enfrentará o Avenida.
O elenco do São Luiz
- Goleiros: Gabriel Oliveira, Renan, Guilherme Prezzi e Bruno;
- Zagueiros: Heitor, Marcão, Jeder, Eduardo Grasson, Gabriel Santiago e Caetano;
- Laterais-direitos: Thainler e Lucas Hian;
- Lateral-esquerdo: Márcio Duarte e Higor;
- Meias: Tontini, Guilherme Escuro, Weverson, Lucas Hulk, Germano, João Pedro, Araújo, João Pedro, Vidmar, Diego e Gabriel Nilmar;
- Atacantes: DG, Rogério Sena, Thiago Santos, Felipe Rangel, Válber Júnior e Da Silva.
Ypiranga
São 28 jogadores já confirmados pelo Canarinho para a disputa do Gauchão, entre reforços, jogadores renovados e atletas oriundos da base. Não há indicativos no momento de que o elenco está completo.
O técnico no Gauchão será Raul Cabral, que assumiu a equipe durante a Série C do Brasileirão deste ano.
Nos testes antes do estadual, o Ypiranga venceu o time sub-20 da Chapecoense, assim como o Azuriz, do Paraná, por 2 a 0.
O elenco do Ypiranga
- Goleiros: Zé Carlos, Eduardo Araújo, Pigatto e Gabriel;
- Zagueiros: Igor Silva, Walce, Willian Gomes, Reinaldo Dutra, Eduardo Grechi e Zé Adilson;
- Laterais-direitos: Cleiton e Danielzinho;
- Laterais-esquerdos: Nicolas Schulz e Dudu Dall Agnol;
- Meias: Lucas Ramos, Marlone, Gabriel Terra, Estêvão, Kauan, João Branco e Dionísio;
- Atacantes: Felipe Ferreira, Renan Gorne, Gustavo Simões, Marcelinho, Pedro Lucas, Henrique e Fogaça.
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲