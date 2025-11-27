Veja quem são os técnicos e os jogadores já anunciados pelos clubes que disputarão o Gauchão 2026

O ano de 2025 ainda não acabou para Grêmio, Inter e Juventude, equipes que disputam a reta final do Brasileirão. Em contrapartida, para os outros nove clubes que disputarão o Gauchão 2026, o foco já está na competição estadual, que terá início em 10 ou em 11 de janeiro e tem a final marcada para 8 de março.
A menos de dois meses para o começo do Estadual, os clubes do interior já anunciaram reforços e alguns já realizam a pré-temporada. Veja quem são os técnicos e os jogadores já confirmados por eles para a disputa do Campeonato Gaúcho.
Avenida
Após um Gauchão em que o clube teve a pior campanha da primeira fase e escapou do rebaixamento nas últimas rodadas, o Avenida busca uma temporada mais tranquila em 2025. A pré-temporada da equipe começa em 1° de dezembro.
O técnico Gabriel Dutra, responsável por salvar o time neste ano, segue no cargo, e o Avenida já anunciou 12 jogadores para a disputa do Gauchão. Dentre eles, um dos principais nomes é o lateral-direito Lessa, ex-Guarany de Bagé.
Os jogadores já anunciados pelo Avenida
- Goleiro: Ronaldo Zilio;
- Zagueiro: Zé Pedro;
- Lateral-direito: Cristian Lessa;
- Lateral-esquerdo: Vinicius Silva;
- Meias: Anderson Uchôa, Dionathan Machado, Emerson Jr., Anderson Recife, Kauan Bizescki;
- Atacantes: Welisson, Xandy e Emerson Tucão.
Caxias
Semifinalista do último Gauchão, o Caxias chega para a disputa após não conseguir o acesso à Série B do Brasileirão. A principal mudança é no comando técnico com a chegada de Fernando Marchiori, que treina o time na pré-temporada desde 19 de novembro.
O clube grená já anunciou 20 jogadores para a disputa do Gauchão, com destaque para o goleiro Thiago Coelho, um dos melhores da Série C deste ano, e para o meia e capitão Tomas Bastos, que vai para mais uma temporada no time.
Os jogadores já anunciados pelo Caxias
- Goleiros: Thiago Coelho e Gabriel Toebe;
- Laterais-direitos: Thiago Ennes e Ronei;
- Lateral-esquerdo: Vitinho e Roberto;
- Zagueiros: Maurício Ribeiro, Carlos Henrique, Windson, Joílson e Andrés Robles;
- Meias: Tomas Bastos, Yann Rolim e Dudu Vieira;
- Atacantes: Jhonatan Ribeiro, Andrew, Calyson, Douglas Skilo, Vitor Feijão e Jeam.
Guarany
Após duas boas temporadas na primeira divisão estadual, o Guarany busca manter o momento positivo, que ainda terá em 2026 a Série D e pode ter a Copa do Brasil caso dois times gaúchos sigam na Série A do Brasileirão.
No comando da equipe está Wiliam Campos, responsável por levar o time às quartas de final do Gauchão em 2024. A pré-temporada irá começar em 1° de dezembro e 25 jogadores já foram anunciados. O nome mais comemorado pelos torcedores foi o meia Welder, que será o camisa 10 e chega para a sua quarta passagem na equipe.
Os jogadores já anunciados pelo Guarany
- Goleiros: Thiago Gonçalves, João Vitor e Jonathan;
- Laterais-direitos: Hiago Lucas, Raphinha e Talles;
- Lateral-esquerdo: Vitor Oliveira;
- Zagueiros: Michel Bennech, Bruno Cardoso, Albert, Igor Souza e Victor;
- Meias: Murilo Cavalcante, Marquinhos, Marcão, Welder, Luiz Felipe, Allan Christian, David Cunha, Jean Martim e Paulinho;
- Atacantes: Lucão, Adailson, Valter Bala e Tony Junior.
Inter-SM
Vice-campeão da Divisão de Acesso, o Alvirrubro voltará ao Gauchão após 15 anos. Sob o comando de Bruno Coutinho, o time da Região Central começou a pré-temporada em 17 de novembro e já anunciou 22 jogadores para a disputa.
No elenco, os nomes de maior destaque são o meia Vitor Júnior, que passou por Inter e Corinthians, o atacante Yuri Mamute, ex-Grêmio, além do ponta Jarro Pedroso, um dos principais jogadores da equipe nas últimas temporadas.
Os jogadores já anunciados pelo Inter-SM
- Goleiros: Copetti e Iago Hass;
- Zagueiros: Rodrigo Augusto, Tairone, Marcão, Luis Salazar;
- Laterais-direitos: Itaqui e Mizael;
- Lateral-esquerdo: Chico Bala;
- Meias: Júlio Simas, Laion, Marco, Marquinhos, Mossoró, Mateus Santana, Vitor Júnior;
- Atacantes: Jarro, Wilson Júnior, Michel, Yuri Mamute, João Felipe e Adson.
Monsoon
Supresa na última edição do campeonato, o clube vive um período de mudanças, inclusive com um novo CEO, o ex-atacante Vítor Hugo Manique, artilheiro do Gauchão 2007 pelo Veranópolis. Até o momento, nenhum reforço foi anunciado, a não ser o treinador: o ex-jogador Paulo Baier.
Em 2025, o Monsoon passa a ter sede em Capão da Canoa, onde fará seus treinos, mas jogará no Estádio Passo d'Areia, em Porto Alegre, a casa do São José.
Novo Hamburgo
Atual campeão da Divisão de Acesso, o Anilado retorna ao Gauchão e conseguiu manter o técnico Rogério Zimmermann no cargo. A pré-temporada da equipe começou no dia 5 de novembro.
Até o momento, foram anunciados 11 reforços. O nome de maior destaque é o do atacante Leandro, ex-Grêmio, que defendeu o Monsoon no Gauchão deste ano. O volante Amaral, campeão gaúcho pelo Novo Hamburgo em 2017, e o atacante Alisson, destaque na Divisão de Acesso, também seguem no clube.
Os jogadores já anunciados pelo Novo Hamburgo
- Goleiros: Omar e Breno Boeno;
- Zagueiros: João Marcus;
- Laterais-esquerdos: Ávila e Josué;
- Meias: Amaral;
- Atacantes: Zé Andrade, Luam Parede, Leandro, JV e Alisson.
São José
Para um ano que terá Gauchão e Série D, o São José espera não ter que disputar novamente o Quadrangular do Rebaixamento no estadual, como foi o caso em 2025. Após a disputa da quarta divisão nacional, o clube anunciou o retorno do técnico Gabardo Jr., que já treina a equipe na pré-temporada desde 20 de novembro.
Quanto ao elenco, até o momento foram anunciados nove jogadores para a disputa do Gauchão. Da lista, o de maior destaque é o goleiro Fabio Rampi, ídolo do São José, que disputará a sua 12ª temporada na equipe.
Os jogadores já anunciados pelo São José
- Goleiro: Fabio Rampi;
- Lateral-direito: Danilo;
- Laterais-esquerdos: Angelo e Raphael Soares;
- Meias: Gabriel Lima, Bagatini, Evaristo e Keverton;
- Atacantes: Douglas.
São Luiz
Será um ano repleto de desafios para o São Luiz, que além do Gauchão terá a Série D e a Copa do Brasil. O técnico será Cristian Souza, que treinou o clube na quarta divisão deste ano e que conquistou a Copa FGF de 2023.
A pré-temporada do clube de Ijuí terá início em 1° de dezembro. Até o momento, 15 nomes já foram anunciados para a disputa do estadual. O lateral-esquerdo Márcio Duarte é um deles e disputará o Gauchão pela terceira vez consecutiva na equipe.
Os jogadores já anunciados pelo São Luiz
- Zagueiros: Heitor, Marcão, Jeder e Eduardo Grasson;
- Laterais-direitos: Thainler e Lucas Hian;
- Lateral-esquerdo: Márcio Duarte;
- Meias: Tontini, Guilherme Escuro, Weverson e Lucas Hulk;
- Atacantes: DG, Rogério Sena, Thiago Santos e Felipe Rangel.
Ypiranga
Campeão da Taça Farroupilha deste ano, o que garantiu uma vaga ao time na Copa do Brasil de 2026, o Ypiranga chega para o Gauchão após não conseguir a classificação para a segunda fase da Série C do Brasileirão.
O técnico Raul Cabral foi mantido no cargo, e a pré-temporada da equipe começa em 1° de dezembro. Dentre os 17 jogadores já anunciados, os mais conhecidos são os meias Marlone, ex-Vasco, Cruzeiro e Corinthians, e Lucas Ramos, formado na base do Inter.
Os jogadores já anunciados pelo Ypiranga
- Goleiro: Zé Carlos;
- Zagueiros: Igor Silva, Walce, Willian Gomes e Reinaldo Dutra;
- Laterais-direitos: Cleiton e Danielzinho;
- Lateral-esquerdo: Juninho;
- Meias: Lucas Ramos, Marlone e Gabriel Terra;
- Atacantes: Felipe Ferreira, Renan Gorne, Gustavo Simões, Marcelinho, Pedro Lucas e Fogaça.
Novo formato
Para o próximo ano, o Gauchão terá alteração no formato. Serão dois grupos de seis equipes, que se enfrentarão em cruzamento entre as chaves. Os quatro primeiros de cada chave avançam ao mata-mata enquanto os dois últimos disputam um quadrangular do rebaixamento.
Após as quartas de final, disputadas em jogo único, os quatro eliminados irão jogar a Taça Farroupilha, que dará uma vaga na Copa do Brasil de 2027. Já os classificados seguem para as semifinais, que terão partidas de ida e de volta.
No Grupo A do Gauchão estão Avenida, Guarany, Inter, Juventude, São José e São Luiz. Já o Grupo B é composto por Caxias, Grêmio, Inter-SM, Monsoon, Novo Hamburgo e Ypiranga.
