Veja quem são os técnicos e os jogadores já anunciados pelos clubes que disputarão o Gauchão 2026

Leandro, Paulo Baier, Yuri Mamute e Wiliam Campos estarão no Gauchão 2026. Montagem sobre fotos de Daniel Mello, Monsoon, Renata Medina/Inter-SM e Porthus Junior/Agência RBS

O ano de 2025 ainda não acabou para Grêmio, Inter e Juventude, equipes que disputam a reta final do Brasileirão. Em contrapartida, para os outros nove clubes que disputarão o Gauchão 2026, o foco já está na competição estadual, que terá início em 10 ou em 11 de janeiro e tem a final marcada para 8 de março.

A menos de dois meses para o começo do Estadual, os clubes do interior já anunciaram reforços e alguns já realizam a pré-temporada. Veja quem são os técnicos e os jogadores já confirmados por eles para a disputa do Campeonato Gaúcho.

Avenida

Após um Gauchão em que o clube teve a pior campanha da primeira fase e escapou do rebaixamento nas últimas rodadas, o Avenida busca uma temporada mais tranquila em 2025. A pré-temporada da equipe começa em 1° de dezembro.

O técnico Gabriel Dutra, responsável por salvar o time neste ano, segue no cargo, e o Avenida já anunciou 12 jogadores para a disputa do Gauchão. Dentre eles, um dos principais nomes é o lateral-direito Lessa, ex-Guarany de Bagé.

Os jogadores já anunciados pelo Avenida

Goleiro: Ronaldo Zilio;

Ronaldo Zilio; Zagueiro: Zé Pedro;

Zé Pedro; Lateral-direito: Cristian Lessa;

Cristian Lessa; Lateral-esquerdo: Vinicius Silva;

Vinicius Silva; Meias: Anderson Uchôa, Dionathan Machado, Emerson Jr., Anderson Recife, Kauan Bizescki;

Anderson Uchôa, Dionathan Machado, Emerson Jr., Anderson Recife, Kauan Bizescki; Atacantes: Welisson, Xandy e Emerson Tucão.

Caxias

Semifinalista do último Gauchão, o Caxias chega para a disputa após não conseguir o acesso à Série B do Brasileirão. A principal mudança é no comando técnico com a chegada de Fernando Marchiori, que treina o time na pré-temporada desde 19 de novembro.

O clube grená já anunciou 20 jogadores para a disputa do Gauchão, com destaque para o goleiro Thiago Coelho, um dos melhores da Série C deste ano, e para o meia e capitão Tomas Bastos, que vai para mais uma temporada no time.

Leia Mais Caxias completa primeira semana de pré-temporada com 10 reforços e aguarda chegada de novos nomes

Os jogadores já anunciados pelo Caxias

Goleiros: Thiago Coelho e Gabriel Toebe;

Thiago Coelho e Gabriel Toebe; Laterais-direitos: Thiago Ennes e Ronei;

Thiago Ennes e Ronei; Lateral-esquerdo: Vitinho e Roberto;

Vitinho e Roberto; Zagueiros: Maurício Ribeiro, Carlos Henrique, Windson, Joílson e Andrés Robles;

Maurício Ribeiro, Carlos Henrique, Windson, Joílson e Andrés Robles; Meias: Tomas Bastos, Yann Rolim e Dudu Vieira;

Tomas Bastos, Yann Rolim e Dudu Vieira; Atacantes: Jhonatan Ribeiro, Andrew, Calyson, Douglas Skilo, Vitor Feijão e Jeam.

Guarany

Após duas boas temporadas na primeira divisão estadual, o Guarany busca manter o momento positivo, que ainda terá em 2026 a Série D e pode ter a Copa do Brasil caso dois times gaúchos sigam na Série A do Brasileirão.

No comando da equipe está Wiliam Campos, responsável por levar o time às quartas de final do Gauchão em 2024. A pré-temporada irá começar em 1° de dezembro e 25 jogadores já foram anunciados. O nome mais comemorado pelos torcedores foi o meia Welder, que será o camisa 10 e chega para a sua quarta passagem na equipe.

Os jogadores já anunciados pelo Guarany

Goleiros: Thiago Gonçalves, João Vitor e Jonathan;

Thiago Gonçalves, João Vitor e Jonathan; Laterais-direitos: Hiago Lucas, Raphinha e Talles;

Hiago Lucas, Raphinha e Talles; Lateral-esquerdo: Vitor Oliveira;

Vitor Oliveira; Zagueiros: Michel Bennech, Bruno Cardoso, Albert, Igor Souza e Victor;

Michel Bennech, Bruno Cardoso, Albert, Igor Souza e Victor; Meias: Murilo Cavalcante, Marquinhos, Marcão, Welder, Luiz Felipe, Allan Christian, David Cunha, Jean Martim e Paulinho;

Murilo Cavalcante, Marquinhos, Marcão, Welder, Luiz Felipe, Allan Christian, David Cunha, Jean Martim e Paulinho; Atacantes: Lucão, Adailson, Valter Bala e Tony Junior.

Inter-SM

Vice-campeão da Divisão de Acesso, o Alvirrubro voltará ao Gauchão após 15 anos. Sob o comando de Bruno Coutinho, o time da Região Central começou a pré-temporada em 17 de novembro e já anunciou 22 jogadores para a disputa.

No elenco, os nomes de maior destaque são o meia Vitor Júnior, que passou por Inter e Corinthians, o atacante Yuri Mamute, ex-Grêmio, além do ponta Jarro Pedroso, um dos principais jogadores da equipe nas últimas temporadas.

Leia Mais Promessa da base do Grêmio e artilheiro do Gauchão são os novos reforços do Inter-SM

Os jogadores já anunciados pelo Inter-SM

Goleiros: Copetti e Iago Hass;

Copetti e Iago Hass; Zagueiros: Rodrigo Augusto, Tairone, Marcão, Luis Salazar;

Rodrigo Augusto, Tairone, Marcão, Luis Salazar; Laterais-direitos: Itaqui e Mizael;

Itaqui e Mizael; Lateral-esquerdo: Chico Bala;

Chico Bala; Meias: Júlio Simas, Laion, Marco, Marquinhos, Mossoró, Mateus Santana, Vitor Júnior;

Júlio Simas, Laion, Marco, Marquinhos, Mossoró, Mateus Santana, Vitor Júnior; Atacantes: Jarro, Wilson Júnior, Michel, Yuri Mamute, João Felipe e Adson.

Monsoon

Supresa na última edição do campeonato, o clube vive um período de mudanças, inclusive com um novo CEO, o ex-atacante Vítor Hugo Manique, artilheiro do Gauchão 2007 pelo Veranópolis. Até o momento, nenhum reforço foi anunciado, a não ser o treinador: o ex-jogador Paulo Baier.

Em 2025, o Monsoon passa a ter sede em Capão da Canoa, onde fará seus treinos, mas jogará no Estádio Passo d'Areia, em Porto Alegre, a casa do São José.

Novo Hamburgo

Atual campeão da Divisão de Acesso, o Anilado retorna ao Gauchão e conseguiu manter o técnico Rogério Zimmermann no cargo. A pré-temporada da equipe começou no dia 5 de novembro.

Até o momento, foram anunciados 11 reforços. O nome de maior destaque é o do atacante Leandro, ex-Grêmio, que defendeu o Monsoon no Gauchão deste ano. O volante Amaral, campeão gaúcho pelo Novo Hamburgo em 2017, e o atacante Alisson, destaque na Divisão de Acesso, também seguem no clube.

Leia Mais Novo Hamburgo segura empate com o Inter-SM e conquista o título da Divisão de Acesso 2025

Os jogadores já anunciados pelo Novo Hamburgo

Goleiros: Omar e Breno Boeno;

Omar e Breno Boeno; Zagueiros: João Marcus;

João Marcus; Laterais-esquerdos: Ávila e Josué;

Ávila e Josué; Meias: Amaral;

Amaral; Atacantes: Zé Andrade, Luam Parede, Leandro, JV e Alisson.

São José

Para um ano que terá Gauchão e Série D, o São José espera não ter que disputar novamente o Quadrangular do Rebaixamento no estadual, como foi o caso em 2025. Após a disputa da quarta divisão nacional, o clube anunciou o retorno do técnico Gabardo Jr., que já treina a equipe na pré-temporada desde 20 de novembro.

Quanto ao elenco, até o momento foram anunciados nove jogadores para a disputa do Gauchão. Da lista, o de maior destaque é o goleiro Fabio Rampi, ídolo do São José, que disputará a sua 12ª temporada na equipe.

Os jogadores já anunciados pelo São José

Goleiro: Fabio Rampi;

Fabio Rampi; Lateral-direito: Danilo;

Danilo; Laterais-esquerdos: Angelo e Raphael Soares;

Angelo e Raphael Soares; Meias: Gabriel Lima, Bagatini, Evaristo e Keverton;

Gabriel Lima, Bagatini, Evaristo e Keverton; Atacantes: Douglas.

São Luiz

Será um ano repleto de desafios para o São Luiz, que além do Gauchão terá a Série D e a Copa do Brasil. O técnico será Cristian Souza, que treinou o clube na quarta divisão deste ano e que conquistou a Copa FGF de 2023.

A pré-temporada do clube de Ijuí terá início em 1° de dezembro. Até o momento, 15 nomes já foram anunciados para a disputa do estadual. O lateral-esquerdo Márcio Duarte é um deles e disputará o Gauchão pela terceira vez consecutiva na equipe.

Os jogadores já anunciados pelo São Luiz

Zagueiros: Heitor, Marcão, Jeder e Eduardo Grasson;

Heitor, Marcão, Jeder e Eduardo Grasson; Laterais-direitos: Thainler e Lucas Hian;

Thainler e Lucas Hian; Lateral-esquerdo: Márcio Duarte;

Márcio Duarte; Meias: Tontini, Guilherme Escuro, Weverson e Lucas Hulk;

Tontini, Guilherme Escuro, Weverson e Lucas Hulk; Atacantes: DG, Rogério Sena, Thiago Santos e Felipe Rangel.

Ypiranga

Campeão da Taça Farroupilha deste ano, o que garantiu uma vaga ao time na Copa do Brasil de 2026, o Ypiranga chega para o Gauchão após não conseguir a classificação para a segunda fase da Série C do Brasileirão.

O técnico Raul Cabral foi mantido no cargo, e a pré-temporada da equipe começa em 1° de dezembro. Dentre os 17 jogadores já anunciados, os mais conhecidos são os meias Marlone, ex-Vasco, Cruzeiro e Corinthians, e Lucas Ramos, formado na base do Inter.

Os jogadores já anunciados pelo Ypiranga

Goleiro: Zé Carlos;

Zé Carlos; Zagueiros: Igor Silva, Walce, Willian Gomes e Reinaldo Dutra;

Igor Silva, Walce, Willian Gomes e Reinaldo Dutra; Laterais-direitos: Cleiton e Danielzinho;

Cleiton e Danielzinho; Lateral-esquerdo: Juninho;

Juninho; Meias: Lucas Ramos, Marlone e Gabriel Terra;

Lucas Ramos, Marlone e Gabriel Terra; Atacantes: Felipe Ferreira, Renan Gorne, Gustavo Simões, Marcelinho, Pedro Lucas e Fogaça.

Novo formato

Para o próximo ano, o Gauchão terá alteração no formato. Serão dois grupos de seis equipes, que se enfrentarão em cruzamento entre as chaves. Os quatro primeiros de cada chave avançam ao mata-mata enquanto os dois últimos disputam um quadrangular do rebaixamento.

Após as quartas de final, disputadas em jogo único, os quatro eliminados irão jogar a Taça Farroupilha, que dará uma vaga na Copa do Brasil de 2027. Já os classificados seguem para as semifinais, que terão partidas de ida e de volta.

No Grupo A do Gauchão estão Avenida, Guarany, Inter, Juventude, São José e São Luiz. Já o Grupo B é composto por Caxias, Grêmio, Inter-SM, Monsoon, Novo Hamburgo e Ypiranga.