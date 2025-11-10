TJD reduz pena, mas clube gaúcho irá estrear em casa sem público em 2026; entenda

O Inter-SM aguarda ansiosamente pelo início do Gauchão 2026, torneio que o clube voltará a disputar após 15 anos. E no dia em que descobriu os adversários da primeira fase da competição, também teve uma derrota na Justiça Desportiva.
Em setembro, o clube havia sido condenado pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul (TJD-RS) a três perdas de mando de campo sem a presença de público, além de uma multa de R$ 5,1 mil, em função de episódios ocorridos no segundo jogo da final da Divisão de Acesso, contra o Novo Hamburgo, em setembro. Nesta segunda-feira (10), foi julgado o recurso do clube no Pleno do TJD-RS. O resultado não foi dos melhores para a equipe.
A multa foi mantida. Já a outra punição, que era a mais visada pela equipe, foi reduzida para duas perdas de mando de campo sem a presença de público. Agora, o Inter-SM deve recorrer ao STJD, no Rio de Janeiro, para tentar uma nova redução.
A nova fórmula do Gauchão determinou que a disputa será entre dois grupos de seis times, que se enfrentarão em cruzamento de chaves. No Grupo B, o Inter-SM terá jogos na primeira fase contra Inter, Juventude, Avenida, São José, Guarany e São Luiz.
Caso não haja alteração, o time de Santa Maria jogará apenas uma partida da primeira fase em casa com a presença do torcedor.
Relembre os episódios
Segundo a súmula da partida, torcedores do Inter-SM arremessaram itens no gramado, como copos, garrafas de água, bebidas, além de um celular. Também foi registrado o arremesso de pedras, sendo que uma delas atingiu o rosto do zagueiro Jhonata, do Novo Hamburgo, aos 46 minutos da etapa final.
Outra questão que motivou a denúncia foi o uso de sinalizadores aos 55 minutos do segundo tempo por parte de torcedores que estavam na arquibancada do Estádio Presidente Vargas.
Nova fórmula do Gauchão
Cada equipe disputará seis jogos na fase classificatória. Encabeçados por Grêmio e Inter, os grupos foram divididos através de sorteio.
Os quatro primeiros de cada chave avançam ao mata-mata enquanto os dois últimos disputam um quadrangular do rebaixamento.
No mata-mata, o formato segue parecido. Nas quartas, em jogo único, o primeiro do Grupo A enfrentará o quarto do Grupo B, e assim sucessivamente. Os quatro eliminados desta fase disputarão a Taça Farroupilha, que dá vaga à Copa do Brasil.
Os mandos de campo são definidos conforme a pontuação da primeira fase. As semifinais e a final seguirão em ida e volta.