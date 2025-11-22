FGF divulga tabela do Gauchão 2026; confira o local e a provável data do primeiro Gre-Nal do ano

Gre-Nal ocorrerá na penúltima rodada da primeira fase. Jefferson Botega / Agencia RBS

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) divulgou nesta sexta-feira (21) a tabela básica do Gauchão 2026. A competição terá início no fim de semana de 10 e 11 de janeiro e trará novidades em seu formato.

A estreia do Grêmio será contra o Avenida, fora de casa. Já o Inter dará o pontapé no Estadual diante do Novo Hamburgo, no Beira-Rio.

O primeiro Gre-Nal do ano está marcado para a 5ª rodada, quando Inter e Grêmio se enfrentam no Beira-Rio, entre os dias 24 e 25 de janeiro.

Novo formato

Em vez dos três grupos de quatro clubes adotados em 2025, o próximo campeonato será dividido em dois grupos de seis times, que se enfrentarão em cruzamento entre as chaves. Cada equipe disputará seis jogos na fase classificatória. Encabeçados por Grêmio e Inter, os grupos foram divididos através de sorteio. Os quatro primeiros de cada chave avançam ao mata-mata enquanto os dois últimos disputam um quadrangular do rebaixamento.

Mata-mata

No mata-mata, o formato segue parecido. Nas quartas, em jogo único, o primeiro do Grupo A enfrentará o quarto do Grupo B, e assim sucessivamente. Os quatro eliminados desta fase disputarão a Taça Farroupilha, que dá vaga à Copa do Brasil. Os mandos de campo são definidos conforme a pontuação da primeira fase. As semifinais e a final seguirão em ida e volta.

Confira a tabela básica do Gauchão 2026

1ª rodada – 10/11 de janeiro

Avenida x Grêmio (Eucaliptos)

Inter x Novo Hamburgo (Beira-Rio)

Guarany x Monsoon (Estrela D’Alva)

São José x Inter-SM (Francisco Novelletto)

São Luiz x Caxias (19 de Outubro)

Juventude x Ypiranga (Alfredo Jaconi)

2ª rodada – 14/15 de janeiro

Inter-SM x São Luiz (Presidente Vargas)

Ypiranga x Guarany (Colosso da Lagoa)

Grêmio x São José (Arena do Grêmio)

Monsoon x Inter (Francisco Novelletto)

Caxias x Avenida (Centenário)

Novo Hamburgo x Juventude (Estádio do Vale)

3ª rodada – 17/18 de janeiro

Grêmio x São Luiz (Arena do Grêmio)

Ypiranga x Inter (Colosso da Lagoa)

Novo Hamburgo x São José (Estádio do Vale)

Monsoon x Avenida (Francisco Novelletto)

Inter-SM x Juventude (Presidente Vargas)

Caxias x Guarany (Centenário)

4ª rodada – 21/22 de janeiro

Guarany x Grêmio (Estrela D’Alva)

Inter x Inter-SM (Beira-Rio)

São José x Monsoon (Francisco Novelletto)

Juventude x Caxias (Alfredo Jaconi)

Avenida x Ypiranga (Eucaliptos)

São Luiz x Novo Hamburgo (19 de Outubro)

5ª rodada – 24/25 de janeiro

Inter x Grêmio (Beira-Rio)

São Luiz x Ypiranga (19 de Outubro)

Guarany x Inter-SM (Estrela D’Alva)

Juventude x Monsoon (Alfredo Jaconi)

São José x Caxias (Francisco Novelletto)

Avenida x Novo Hamburgo (Eucaliptos)

6ª rodada – 1º de fevereiro

Ypiranga x São José (Colosso da Lagoa)

Monsoon x São Luiz (Francisco Novelletto)

Grêmio x Juventude (Arena do Grêmio)

Caxias x Inter (Centenário)

Inter-SM x Avenida (Presidente Vargas)

Novo Hamburgo x Guarany (Estádio do Vale)

