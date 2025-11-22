FGF divulga tabela do Gauchão 2026; confira o local e a provável data do primeiro Gre-Nal do ano

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) divulgou nesta sexta-feira (21) a tabela básica do Gauchão 2026. A competição terá início no fim de semana de 10 e 11 de janeiro e trará novidades em seu formato.
A estreia do Grêmio será contra o Avenida, fora de casa. Já o Inter dará o pontapé no Estadual diante do Novo Hamburgo, no Beira-Rio.
O primeiro Gre-Nal do ano está marcado para a 5ª rodada, quando Inter e Grêmio se enfrentam no Beira-Rio, entre os dias 24 e 25 de janeiro.
Novo formato
Em vez dos três grupos de quatro clubes adotados em 2025, o próximo campeonato será dividido em dois grupos de seis times, que se enfrentarão em cruzamento entre as chaves. Cada equipe disputará seis jogos na fase classificatória. Encabeçados por Grêmio e Inter, os grupos foram divididos através de sorteio. Os quatro primeiros de cada chave avançam ao mata-mata enquanto os dois últimos disputam um quadrangular do rebaixamento.
Mata-mata
No mata-mata, o formato segue parecido. Nas quartas, em jogo único, o primeiro do Grupo A enfrentará o quarto do Grupo B, e assim sucessivamente. Os quatro eliminados desta fase disputarão a Taça Farroupilha, que dá vaga à Copa do Brasil. Os mandos de campo são definidos conforme a pontuação da primeira fase. As semifinais e a final seguirão em ida e volta.
Confira a tabela básica do Gauchão 2026
1ª rodada – 10/11 de janeiro
- Avenida x Grêmio (Eucaliptos)
- Inter x Novo Hamburgo (Beira-Rio)
- Guarany x Monsoon (Estrela D’Alva)
- São José x Inter-SM (Francisco Novelletto)
- São Luiz x Caxias (19 de Outubro)
- Juventude x Ypiranga (Alfredo Jaconi)
2ª rodada – 14/15 de janeiro
- Inter-SM x São Luiz (Presidente Vargas)
- Ypiranga x Guarany (Colosso da Lagoa)
- Grêmio x São José (Arena do Grêmio)
- Monsoon x Inter (Francisco Novelletto)
- Caxias x Avenida (Centenário)
- Novo Hamburgo x Juventude (Estádio do Vale)
3ª rodada – 17/18 de janeiro
- Grêmio x São Luiz (Arena do Grêmio)
- Ypiranga x Inter (Colosso da Lagoa)
- Novo Hamburgo x São José (Estádio do Vale)
- Monsoon x Avenida (Francisco Novelletto)
- Inter-SM x Juventude (Presidente Vargas)
- Caxias x Guarany (Centenário)
4ª rodada – 21/22 de janeiro
- Guarany x Grêmio (Estrela D’Alva)
- Inter x Inter-SM (Beira-Rio)
- São José x Monsoon (Francisco Novelletto)
- Juventude x Caxias (Alfredo Jaconi)
- Avenida x Ypiranga (Eucaliptos)
- São Luiz x Novo Hamburgo (19 de Outubro)
5ª rodada – 24/25 de janeiro
- Inter x Grêmio (Beira-Rio)
- São Luiz x Ypiranga (19 de Outubro)
- Guarany x Inter-SM (Estrela D’Alva)
- Juventude x Monsoon (Alfredo Jaconi)
- São José x Caxias (Francisco Novelletto)
- Avenida x Novo Hamburgo (Eucaliptos)
6ª rodada – 1º de fevereiro
- Ypiranga x São José (Colosso da Lagoa)
- Monsoon x São Luiz (Francisco Novelletto)
- Grêmio x Juventude (Arena do Grêmio)
- Caxias x Inter (Centenário)
- Inter-SM x Avenida (Presidente Vargas)
- Novo Hamburgo x Guarany (Estádio do Vale)
