FGF confirma nova fórmula para o Gauchão 2026; veja mudanças e como ficaram os grupos

Conselho técnico junto com os 12 clubes ocorreu na sede da FGF nesta segunda-feira (10). Lucas Katsurayama / Agência RBS

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) definiu a nova fórmula de disputa do Gauchão 2026. As mudanças foram confirmadas nesta segunda-feira (10) em conselho técnico na sede da Federação, em Porto Alegre, junto aos 12 clubes do torneio. A divisão dos grupos e a tabela também foram definidas.

A reformulação foi necessária para adequar o torneio ao calendário mais enxuto estabelecido pela CBF, que limita os estaduais a 11 datas e prevê o Brasileirão ser disputado ao longo de todo o ano. O Gauchão 2026 tem início previsto para o fim de semana do dia 11 de janeiro e final para 8 de março, conforme novo calendário nacional.

Leia Mais CBF confirma impedimento semiautomático no Brasileirão de 2026

Novo formato

Em vez dos três grupos de quatro clubes adotados em 2025, o próximo campeonato será dividido em dois grupos de seis times, que se enfrentarão em cruzamento entre as chaves.

Cada equipe disputará seis jogos na fase classificatória. Encabeçados por Grêmio e Inter, os grupos foram divididos através de sorteio.

Os quatro primeiros de cada chave avançam ao mata-mata enquanto os dois últimos disputam um quadrangular do rebaixamento.

Ao ser questionado se o novo calendário da CBF, que coloca o Brasileirão para iniciar em janeiro, mesmo mês do começo dos estaduais, pode interferir de forma negativa, o presidente da FGF, Luciano Hocsman disse que ainda não é possível ter a resposta.

— Se nós olharmos pela perspectiva do ruim, é porque o Brasileirão intercala com o Campeonato Gaúcho. Se olharmos pela perspectiva do bom, os clubes que jogam o Campeonato Brasileiro vão ter também que iniciar o Campeonato Gaúcho com as suas melhores equipes, para que também iniciem já com o ritmo de jogo — disse Hocsman.

Leia Mais Gaúcho é indicado a prêmio de melhor técnico do mundo

Mata-mata

No mata-mata, o formato segue parecido. Nas quartas, em jogo único, o primeiro do Grupo A enfrentará o quarto do Grupo B, e assim sucessivamente. Os quatro eliminados desta fase disputarão a Taça Farroupilha, que dá vaga à Copa do Brasil.

Os mandos de campo são definidos conforme a pontuação da primeira fase. As semifinais e a final seguirão em ida e volta.

Dupla Gre-Nal satisfeita

Presente no conselho técnico, Felipão classificou a nova fórmula como bem organizada. Coordenador técnico do Grêmio, ele disse que a distância que o Tricolor terá de percorrer durante a disputa agradou o clube.

— Ficou mais ou menos organizado tanto para o Grêmio quanto para o Internacional e para os clubes que nós vamos visitar e vamos receber a visita. Ficou bem definido e essa definição já tinha sido adiantada ao Grêmio e ao Internacional. E se tivéssemos alguma coisa que contestar, nós teríamos contestado, mas não. Bem equilibrado — disse Felipão.

Do lado colorado, quem esteve na sede da FGF foi o presidente Alessandro Barcellos. Ele seguiu a mesma linha de Felipão e acredita que será uma grande competição.

— Está bastante equilibrado em termos de distâncias. Acho que essa foi uma preocupação importante que a federação tomou para ela e conseguiu contemplar, de forma que a gente espera que seja também um grande campeonato — disse Barcellos.

Veja como ficaram os grupos do Gauchã o 2026

Grupo A

Inter

Juventude

Avenida

São José

Guarany

São Luiz

Grupo B