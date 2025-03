Quem são os jogadores mais experientes em Gre-Nais que poderão estar na final do Gauchão 

Villasanti e Vitão (atrás) estão entre os que mais jogaram Gre-Nais nos atuais elencos de Grêmio e Inter. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O Gre-Nal 445, válido pelo jogo de ida da final do Gauchão, contará com poucos atletas experientes no clássico. O duelo deste sábado (8) sentirá a ausência de nomes que apareciam com frequência nos últimos, como Mercado e Kannemann — lesionados — e Geromel, aposentado.

Assim, o bastão dos "cascudos" é repassado para outros. Pelo lado do Grêmio, o capitão Villasanti é o grande destaque, indo para o seu nono Gre-Nal, somando dois gols até aqui.

Vale lembrar que, no elenco gremista, Edenilson é o mais experiente no clássico, atuando em 24 jogos — porém, 21 deles são pelo lado vermelho.

No Inter, o atleta que mais atuou em Gre-Nais é Alan Patrick. Recuperado de lesão, ele deve estar em campo no primeiro clássico da final do Gauchão. O meia já jogou 11 vezes contra o Grêmio pelo Colorado.

Depois do camisa 10 colorado, Vitão é o atleta do Inter mais experiente no clássico, com seis partidas.

Abaixo, Zero Hora apresenta em lista os jogadores de Grêmio e Inter que mais disputaram Gre-Nais. O levantamento considera apenas atletas que disputaram mais de cinco jogos.

Jogadores do Grêmio com cinco ou mais Gre-Nais no currículo

Edenilson*: 24 jogos (21 pelo Inter e 3 pelo Grêmio);

24 jogos (21 pelo Inter e 3 pelo Grêmio); Kannemann** : 19 jogos;

: 19 jogos; Villasanti: 9 jogos;

9 jogos; Gabriel Grando*: 6 jogos;

6 jogos; João Pedro : 6 jogos;

: 6 jogos; Cristaldo: 6 jogos.

*Provável reserva para o Gre-Nal 445

**Lesionado, fora do Gre-Nal 445

Jogadores do Inter com cinco ou mais Gre-Nais no currículo

Alan Patrick: 11 jogos;

11 jogos; Vitão: 6 jogos;

6 jogos; Mercado*: 5 jogos;

*Lesionado, fora do Gre-Nal 445

Produção: Leonardo Bender

