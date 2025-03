Por causa do Gre-Nal, jogo entre São José e Brasil-Pel será realizado com portões fechados

Passo D'Areia terá portões fechados para São José x Brasil-Pel. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O jogo entre São José e Brasil de Pelotas, que será realizado no sábado (8), às 21h30min, não terá presença de público. O duelo é válido pelo quadrangular da morte do Gauchão e terá portões fechados por conta da decisão do Estadual.

Isso porque a partida, antes marcada para domingo (9), teve que ser antecipada para sábado já que o São José entra em campo na próxima terça-feira (11), em Bragança Paulista, pela Copa do Brasil, contra o RB Bragantino.

Com a mudança, o duelo entre Zeca e Xavante conflita com o Gre-Nal 445, que é a primeira partida da final do Gauchão. O jogo será na Arena, em Porto Alegre, e não haverá efetivo policial para garantir a segurança do público no Passo D'Areia.

"Não foi possível manter a restrição de público a mulheres, idosos e crianças em virtude da falta de efetivo policial (haverá decisão do Gauchão na mesma região da cidade)", disse o São José em nota.

A situação das equipes

O São José venceu o Avenida por 1 a 0, na última partida, pela quarta rodada do quadrangular do rebaixamento no Gauchão. Renê marcou para os donos da casa, nos acréscimos do primeiro tempo.