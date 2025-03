Pelotas x Brasil de Pelotas: onde assistir, horário e escalações pelo Gauchão 

Pelotas e Brasil lutam pela sobrevivência na elite gaúcha. Arte GZH

O confronto entre Pelotas e Brasil de Pelotas, válido pela terceira rodada do quadrangular do rebaixamento do Gauchão 2025, será às 19h deste domingo (2).

A partida ocorre no Estádio Boca do Lobo, com mando do Pelotas.

Prováveis escalações para Pelotas x Brasil

Pelotas: Bartholdy; Gusso, Massaia, Yuri e Troleze; Vitinho, Venicio, Ferraz e Ruster; Cesinha e Michel Douglas. Técnico: Ariel Lanzini.

Brasil: Gabriel Oliveira; Danilo Sousa, Bruno Miguel, Queiroz e Higor; João Araújo, Jonathan, Kauê, Vinicius e Amaro; Jonatas Martiniano. Técnico: Luis Magalhães.

Onde assistir a Pelotas x Brasil