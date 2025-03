E se o Gauchão for decidido nos pênaltis? Veja o desempenho recente de Grêmio e Inter nas penalidades

Grêmio e Inter decidirão o título do Gauchão 2025.

Agora, tudo é Gre-Nal . Nos dois próximos finais de semana, Grêmio e Inter ficarão frente a frente em busca do título do Gauchão de 2025 .

A partida de ida ocorre neste sábado (8), às 16h30min, na Arena do Grêmio. O duelo de volta será no Beira-Rio, no final de semana seguinte, ainda sem data e horário divulgados pela FGF.