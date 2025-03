Com gol no fim, Brasil vence Pelotas, complica rival e ganha fôlego na luta contra o rebaixamento

Bra-Pel foi marcado por muito suor e pouca qualidade. Lucas Rhamon / Pelotas

Em um jogo cheio de emoção, mas com pouca qualidade, o Brasil venceu o clássico contra o Pelotas pelo quadrangular contra o rebaixamento no Gauchão. O único gol do jogo foi marcado nos últimos minutos da etapa final, com Vini Charopen, pouco tempo depois do Lobo desperdiçar um pênalti.

Com o resultado, o Xavante vai aos cinco pontos no quadrangular, deixa a lanterna do torneio e dá breve respiro na luta contra a queda à Divisão de Acesso. Assim, o Pelotas passa a ser o último colocado e precisa pontuar no próximo jogo para não ser rebaixado com uma rodada de antecedência.

Na próxima rodada, o Xavante enfrenta o São José, em Porto Alegre, no domingo (9). Já o Pelotas, em casa, encara o Avenida. A dupla pelotense precisa pontuar para não ser rebaixada à Divisão de Acesso com uma rodada de antecedência.

Como foi o jogo

A pouca qualidade ao longo dos 90 minutos de jogo explica os motivos pelos quais Brasil e Pelotas brigam fortemente para não cair. A bola só foi balançar as redes no final da segunda etapa.

As primeiras chegadas mais agressivas foram dos visitantes. Duas vezes com Ruster, aos 13 e aos 16, o Pelotas tentou abrir o placar, mas ambas as finalizações foram para fora.

Logo na sequência, o árbitro foi ao VAR analisar possível pênalti para o Lobo, em lance com Ruster — mas o jogo seguiu, sem falta. Dali em diante, poucas ações ofensivas.

Na etapa final, o Brasil foi mais agressivo no início da partida, com Higor Farias e Histone, mas sem efetividade. Uma das chegadas xavantes acabou gerando contra ataque pro Lobo: eram três contra um, mas Ruster, mesmo livre e com um companheiro próximo, acabou dando um péssimo passe, direto nas mãos de goleiro.

Poucos minutos depois, aos 26, uma nova oportunidade para o Lobo. Em uma das chegadas do Pelotas, Bruno Miguel cometeu falta em Emerson, dentro da área. O juiz foi ao VAR e assinalou o pênalti. Yuri Bigode foi para a cobrança e acabou isolando a bola.

Mesmo quase que desacreditada, o pênalti desperdiçado motivou a torcida xavante, que incentivou seu time até o fim. Foi somente aos 43 minutos da etapa final que as redes foram balançadas. No apagar das luzes, o Brasil marcou o primeiro gol do Bra-Pel com Vini Charopem, de cabeça. Festa para a torcida da casa.

O Pelotas tentou uma reação, mas, assim, como ao longo dos últimos dois clássicos, não conseguiu marcar um gol. O Brasil até teve outras duas chances de ampliar o placar, mas ficou no 1 a 0.

Confira os melhores momentos do Bra-Pel

Fórmula de disputa

No quadrangular da morte, os quatro times se enfrentam em turno e returno. Os dois que tiverem pior campanha serão rebaixados à Divisão de Acesso 2026.

Próximos jogos do Brasil-Pel

9/3 (domingo), 19h: São José x Brasil-Pel

data a definir: Brasil-Pel x Avenida

Próximos jogos do Pelotas

9/3 (domingo), 16h: Avenida x Pelotas

data a definir: Pelotas x São José