Brasil questiona goleada sofrida pelo Pelotas e exige providência da FGF: "Escancara um conflito ético"

Pelotas e Brasil agora se enfrentam fora dos gramados. Victor Lannes / Brasil/Pel,Divulgação

O Brasil, através de seu presidente Vilmar Xavier, emitiu uma nota oficial expressando profunda insatisfação com os acontecimentos da 5ª rodada do Gauchão, realizada no último final de semana.

O clube alega ter sido prejudicado pela arbitragem contra o São José e questiona o desfecho do confronto entre Avenida e Pelotas.

Também em nota, o Pelotas reagiu às acusações, afirmando serem "levianas e irresponsáveis".

No próximo sábado (15), Brasil e Avenida se enfrentam para definir o último rebaixado do Gauchão. Pela goleada na última rodada, o time de Santa Cruz do Sul pode até perder por dois gols de diferença para permanecer na Série A.

Queixa do Brasil

A principal queixa do Brasil reside na partida de Santa Cruz do Sul. O clube alega que o resultado de 4 a 1 para o Avenida, especialmente a forma como foi construído, prejudicou diretamente o clube no critério de saldo de gols.

Assista aos melhores momentos de Avenida x Pelotas

Xavante acusa o Pelotas

O presidente Vilmar Xavier classifica o comportamento de alguns jogadores do Pelotas nos minutos finais da partida como um "conflito ético, moral e de transparência".

Em nota, o Xavante acusa o Pelotas de ter comprometido deliberadamente o equilíbrio da competição, ferindo a credibilidade do torneio e desrespeitando todos os envolvidos no futebol. O clube questiona a lisura do resultado, alegando que o jogo foi conduzido de forma a prejudicar o Brasil.

Árbitro anula pênalti para o Avenida contra o Pelotas

No duelo realizado no último domingo, no Estádio dos Eucaliptos, quando o placar anotava 3 a 1, uma cena estranha ocorreu aos 48 minutos do segundo tempo

Yuri Bigode, zagueiro e capitão do Pelotas, derrubou o atacante do Avenida na área após cobrança de escanteio e cometeu um pênalti. Imediatamente, o treinador Alessandro Telles tentou substituir o jogador.

Um novo gol do Avenida pioraria o cenário do Brasil, rival do Pelotas, na última rodada.

Entretanto, o VAR anulou a cobrança de escanteio e, na verdade, marcou bola ao chão. Yuri Bigode permaneceu em campo. Jaconi, que entraria em seu lugar, substituiu Matheus Silva.

Na sequência, JP Bardales avançou livremente e ainda teve tempo de fazer o 4 a 1 para o Avenida antes do apito final.

Exigências do Xavante à FGF

Na manifestação, o Brasil exige que a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) avalie a conduta da partida entre Avenida e Pelotas com rigor, buscando preservar os princípios morais do esporte.

O clube afirmou que tomará todas as medidas cabíveis para defender seus direitos e garantir que a competição seja decidida dentro de campo, com respeito, lisura e verdade esportiva.

Resposta do Pelotas

A nota oficial do Pelotas expressou repúdio às alegações feitas pelo Brasil sobre a conduta dos jogadores na partida realizada em Santa Cruz do Sul.

O Lobo acusa o rival de tentar desviar a atenção de um possível resultado adverso, atribuindo a terceiros a responsabilidade por suas próprias falhas.