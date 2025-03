Arbitragem do Gre-Nal 446: entenda por que a FGF adiou definição

A divulgação do quadro de arbitragem para comandar o Gre-Nal decisivo do Gauchão foi adiada pela Comissão de Arbitragem da FGF.

O plano era ter divulgado os nomes na tarde de quinta-feira (13). Entretanto, a CBF não encontrou um nome disponível e pediu para a FGF uma extensão do prazo.

Portanto, a FGF pretende divulgar a arbitragem do Gre-Nal nesta sexta (14), às 14h .

— Por solicitação da CA da CBF, em função da alta demanda, a equipe de arbitragem será divulgada amanhã (sexta) às 16h. Prazo que atende ao estatuto do torcedor — disse Leandro Vuaden, presidente da comissão de arbitragem.

Ramon Abatti Abel, por exemplo, apitou o jogo de ida. Entretanto, está escalado para a decisão do Catarinense, competição de seu estado.

Daronco será o árbitro de Sport e Santa Cruz, no Pernambucano, enquanto Klein estará no Ba-Vi, pela final do Baiano.