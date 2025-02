Ypiranga x Guarany de Bagé pelo Gauchão; acompanhe ao vivo com imagens

O Ypiranga entra em campo neste domingo (9), às 16h, para enfrentar o Guarany de Bagé pelo Gauchão 2025. Acompanhe a transmissão com imagens da partida em GZH.

Regulamento do Gauchão

Na primeira fase, os 12 times foram divididos em três grupos de quatro. Grêmio, Inter e Juventude foram definidos como cabeças-de-chave.

Grupo A : Grêmio, Avenida, Guarany-BA e São José

: Grêmio, Avenida, Guarany-BA e São José Grupo B : Inter, Caxias, Pelotas e Ypiranga

: Inter, Caxias, Pelotas e Ypiranga Grupo C: Juventude, Brasil de Pelotas, Monsoon e São Luiz

As equipes enfrentarão os adversários dos outros grupos, em turno único, totalizando oito rodadas na fase classificatória. Não haverá confrontos dentro das chaves.

Os primeiros colocados de cada grupo — mais o melhor segundo lugar — passam às semifinais. O melhor "campeão" das chaves vai pegar o time que for o melhor segundo em uma semifinal de ida e volta. O outro confronto será entre os dois primeiros restantes.

Depois disso, os vencedores das semifinais disputam o título do Gauchão em jogos de ida e volta.

Troféu Farroupilha

Os times classificados de 5º a 8º lugar da classificação geral ao fim da primeira fase disputarão o Troféu Farroupilha. O "campeão" levará uma vaga na Copa do Brasil 2026, além de possibilidade de vagas na Série D do Brasileirão do próximo ano.

Neste torneio, a disputa será de mata-mata com o 5º enfrentando o 8º e o 6º pegando o 7º. Depois, os vencedores avançam para uma final também em jogos de ida e volta.

Quadrangular do rebaixamento

Depois de terminada a fase classificatória, os quatro piores times terão de disputar um quadrangular da "morte" para fugir do rebaixamento à Série A-2 em 2026.

Do 9º ao 12º, as equipes se enfrentarão em seis rodadas, com turno e returno. Ao final, os dois piores serão rebaixados.

Cronograma do Gauchão 2025

Primeira fase (oito rodadas) - 22/1 a 15/2

Semifinais (ida e volta) - 22/2 e 1º/3

Finais - (ida e volta) - 8/3 e 15/3

VAR no Campeonato Gaúcho

Em 2025, pela primeira vez na história, todos os jogos do Gauchão terão árbitro de vídeo. Em edições anteriores, a ferramenta era utilizada apenas em clássicos Gre-Nais de fases classificatórias e nas partidas eliminatórias. A estreia foi no campeonato de 2018. Sete anos depois, todas as 72 partidas terão auxílio do árbitro de vídeo.

Premiação