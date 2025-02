Vale a pena ser preso por um clube? O massagista do Brasil de Pelotas garante que sim; assista ao vídeo

Tatu chegou ao Brasil de Pelotas indicado por Rogério Zimmermann. Jefferson Botega / Agencia RBS

A dedicação profissional é tão grande que se é capaz de ser preso para defender as cores do clube. Vale a pena tamanha dedicação?

— Vale. Lógico que vale. Sempre vale — garante sem titubear Paulo Sérgio Teixeira, 56 anos.

Pelos corredores do Bento Freitas ninguém o conhece pelo nome. É Tatu pra lá. Tatu pra cá. Há 12 anos ele trata dos jogadores do Brasil de Pelotas, mas conta com uma vida dedicada ao esporte. A razão do apelido é a coleção de tatuagens espalhadas pelo corpo. Os desenhos permanentes pintados na pele foram um gosto herdado do pai.

Antes de aportar no Bento Freitas, Tatu viveu a época de ouro do vôlei brasileiro. Funcionário do Suzano, uma das equipes mais tradicionais da modalidade, trabalhou praticamente com todos os jogadores campeões olímpicos de vôlei em 1992 e 2004.

Em determinado momento, o clube se fundiu com o São Paulo e com a Ulbra para disputar a Superliga. Em 2010, a Universidade passou por uma intervenção judicial e as equipes esportivas foram desmembradas.

Daí surgiu a finada Universidade Sport Club. Ela deu lugar ao finado Canoas. O que não morreu foi a relação de Tatu com o técnico daquele time, Rogério Zimmermann.

Um ano após retornar a São Paulo para trabalhar no Guaratinguetá, seu telefone tocou. Zimmermann estava na outra ponta da linha. Era dezembro de 2012.

— Me ligou, falou que tinha um projeto bom em Pelotas, que a torcida era fantástica, o clube era bom. “Vamos pegar para a gente, né?” Falei: “vambora”.

A relação com o treinador se estreitou. Os dois tinham uma espécie de esquete após as partidas. Antes de começar a entrevista coletiva, Zimmermann soltava sempre a mesma frase:

— Tatu, traz um cafezinho — pedia para, depois de receber o seu, solicitar a oferta da bebida aos profissionais de imprensa.

Aceitar o convite foi como andar em uma montanha russa constante. Tatu passou por momentos de alta. Viu o clube subir, subir, subir. Chegou à final do Gauchão. Se estabilizou na Série B do Brasileirão. Em outras épocas, estas mais recentes, o Brasil desceu, desceu e desceu até a Quarta Divisão do futebol brasileiro.

Prisão e confusão

Foi na Série D de 2014 a vivência mais emblemáticá de Tatu pelo Xavante. Mesmo com o acesso garantido para a Terceira Divisão, Londrina e Brasil de Pelotas protagonizaram uma batalha campal no Estádio do Café, em jogo pelas semifinais. Ao término da guerra, jogadores das duas equipes foram levados à delegacia.

Pelo lado gaúcho, o goleiro Eduardo Martini, o zagueiro Fernando Cardoso e Tatu foram detidos.

— Eu já estava meio que preparado ali. Quando eu vi, fui para cima dos caras e tal. Fomos parar na delegacia. Não íamos perder para eles.

Tatu, à época, não tinha tanto tempo de Bento Freitas. A bravura de ingressar na briga mostra como a sua identificação com os xavantes foi imediata.

— A torcida é fenomenal aqui, a paixão é impressionante da torcida, é diferente. O pessoal leva no coração mesmo, é tatuado no corpo, é de pai para filho. É bem gratificante saber que você fez parte de vários momentos de um clube — explica.

