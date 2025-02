Tribunal pune Pelotas por gesto de injúria racial de torcedor no clássico Bra-Pel

Em julgamento realizado nesta quinta (20), o TJD-RS multou o Pelotas em R$ 10 mil por injúria racial de um torcedor no clássico Bra-Pel , realizado em 8 de fevereiro, pela primeira fase do Gauchão.

Outras multas do Bra-Pel

No mesmo juízo, o Lobo foi punido em R$ 7 mil por sinalizadores arremessados por torcedores do Brasil na direção de um dos árbitros e do arremesso de pedras na direção do zagueiro Yuri, do Pelotas. Nenhum deles foi atingido.