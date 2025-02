Trensurb não estará disponível após o Gre-Nal

Trensurb irá encerrar a operação às 23h de sábado, justamente no horário previsto para o encerramento do Gre-Nal.

"As obras de reconstrução das estações após a enchente ocorrem após o horário de fechamento e a extensão do horário acarretaria em prejuízos aos prazos estipulados para a conclusão”, diz a nota.

O Gre-Nal está marcado para as 21h deste sábado (8), na Arena. Sendo assim, torcedores que usariam o Trensurb após a partida terão de buscar alternativas ou deixar o estádio antes do encerramento do jogo. Da Arena da até a Estação Anchieta, a mais próxima do estádio, a caminhada dura cerca de 25 minutos.