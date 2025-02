Súmula relata arremesso de sinalizador e identificação de torcedor do Inter no Gre-Nal

O Gre-Nal 444 , realizado no sábado, na Arena, ainda rende. Quase 36 horas após o início da partida, foi divulgada a súmula do clássico. O documento, assinado pelo árbitro Rafael Klein, detalha a expulsão do auxiliar técnico do Inter, Roberto Ribas, e também relata o uso de um sinalizador onde estava a torcida colorada .

Veja, a seguir, o que escreveu Rafael Klein:

"Informo que aos 27 minutos do segundo tempo, após o gol da equipe do SC Internacional, um sinalizador, oriundo do local em que se encontrava a torcida do SC Internacional, acabou caindo no local em que se encontrava a torcida do Grêmio. O caso foi reportado ao delegado da partida e comunicado no sistema do som do estádio proibindo o uso de sinalizadores no estádio. Após a partida, o delegado da partida nos comunicou que o torcedor que arremessou o sinalizador foi identificado e realizado um boletim de ocorrência nº 1541 - conduta inconveniente."