São José x Ypiranga pelo Gauchão; acompanhe ao vivo com imagens

O São José entra em campo nesta quinta-feira (6), às 19h , para enfrentar o Ypiranga pelo Gauchão 2025 . Acompanhe todas as informações da partida em GZH, ao vivo e com imagens.

Com quatro partidas, o São José soma dois pontos no Grupo A, ocupando a terceira posição com dois pontos. O Canarinho é o último colocado da sua chave, a B, com cinco pontos, mas um jogo a menos que os rivais.