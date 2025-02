São José sai na frente, mas Monsoon busca empate no fim do jogo no Passo D'Areia

São José fez seu gol no início da partida, mas levou o empate no final do segundo tempo. São José / Divulgação,Twitter

São José e Monsoon empataram em 1 a 1, nesta quarta-feira (12), no Estádio Passo D'Areia, em Porto Alegre, pela sétima rodada do Gauchão 2025. Os gols foram marcados por Renê, para o Zeca, e Jeder, para o Monsoon.

Com o resultado, o São José chega aos 4 pontos e segue em terceiro lugar no Grupo A. O Monsoon vai a 7, na segunda colocação do Grupo C.

O Zeca saiu na frente logo aos 4 minutos. Laison cobrou falta pela esquerda em direção à área, Rafael Dumas cabeceou e a bola sobrou para o atacante Renê colocar para dentro. Após o gol, o São José continuou pressionando, especialmente pelo lado direito. No final do primeiro tempo, outra falta e quase gol do São José. Neco cruzou na área e Lucas Hulk cabeceou na trave.

Segundo tempo e empate

Na etapa final, o São José continuou com superioridade, investindo na bola aérea. Mas, aos 23 minutos, o Monsoon teve a chance de empatar, com Jarro Pedroso chutando para a defesa do goleiro Fábio. Minutos depois, Tomi Montefiori chutou fora da área para nova defesa do goleiro do Zequinha.

O Monsson teve um jogador expulso aos 35. Jô levou cartão vermelho por falta violenta. Aos 40 minutos, em cobrança de escanteio pela direita para o Monsoon, Tony Júnior levantou na área e no bate-rebate Jeder colocou para dentro, empatando a partida.