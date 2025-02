São José obtém efeito suspensivo e fará jogos decisivos do Gauchão em casa

Estádio Francisco Novelletto, em Porto Alegre. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Depois de ser punido com a perda de mando de campo em dois jogos do Gauchão, o São José poderá enfrentar o Monsoon no Estádio Francisco Novelletto, em Porto Alegre, na próxima quarta-feira (12). O confronto é válido pela sétima rodada do Estadual.

O clube do Passo D'Areia, que entrou com um pedido de recurso no TJD-RS, obteve efeito suspensivo da punição, sentenciada após um conflito entre as torcidas no jogo entre São José e Pelotas. Sendo assim, não será necessário cumprir a pena enquanto não for realizado um novo julgamento.

O duelo com o Monsoon é o último do São José em casa na fase classificatória. A segunda partida da punição seria cumprida na Taça Farroupilha ou Quadrangular do rebaixamento. Caso o julgamento ocorra depois destas etapas, o clube terá de cumprir no próximo ano.

O Zeca perdeu por 3 a 1 para o Juventude na última rodada do Gauchão e ocupa a vice-lanterna na classificação, apenas na frente do Avenida.