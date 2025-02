São José e Pelotas empatam na abertura do quadrangular do rebaixamento

São José e Pelotas empataram em 2 a 2 na rodada de abertura do quadrangular de rebaixamento do Gauchão. O Lobo saiu na frente, com gols de Cesinha e Léo Ferraz, mas o Zeca igualou o placar com Gabriel Terra e Fábio Rampi, de pênalti. A partida ocorreu no Estádio Passo D'Areia, em Porto Alegre, nesta quarta-feira (19).