São José demite o técnico Rogério Zimmermann

Sem conseguir vencer um jogo no Gauchão 2025, o São José decidiu, nesta segunda-feira (17), demitir o técnico Rogério Zimmermann. Agora, o clube do Passo D’Areia busca um novo comandante para a sequência da competição.

Com Zimmermann no comando, o São José terminou a primeira fase na 11ª posição, com apenas cinco pontos conquistados em cinco empates. O time ainda conheceu três derrotas, marcando apenas cinco gols.

Com o desempenho, irá lutar contra o rebaixamento no "quadrangular da morte", com estreia na quarta-feira (19), no Passo D’Areia, contra o Pelotas. Avenida e Brasil também estão no torneio.

Rogério Zimmermann assumiu o São José na reta final da Série C do ano passado e não conseguiu evitar o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Na sequência, porém, conquistou a Copa FGF, levando o time à Copa do Brasil 2025.