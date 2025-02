Os argentinos Cristaldo e Bernabei em ação no último Gre-Nal.

Para a 444ª edição do Gre-Nal, marcada para o próximo sábado (8), mais uma vez o predomínio será de jogadores estrangeiros.

No Grêmio, o mandante da vez, oito jogadores que não nasceram no Brasil estão à disposição do argentino Gustavo Quinteros, comandante gremista.