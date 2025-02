Primeira médica a integrar comissão do Guarany de Bagé no Gauchão: "Estamos avançando na inclusão das mulheres no esporte"

A tarde do último sábado (15) foi especial para Julia Kaé. A médica teve a oportunidade de trabalhar, pela primeira vez, em uma partida de futebol. Com isso, também entrou para a história como a primeira a atuar pelo Guarany de Bagé ao longo do Gauchão.

— Surreal, quando eu pisei no gramado pela primeira vez como médica do time foi muito emocionante. O futebol tem essa energia incrível, e saber que eu estava ali fazendo história como a primeira mulher em campo como médica tornava tudo aquilo mais especial — afirmou em entrevista à Zero Hora e completou:

— A equipe me recebeu muito bem e isso mostra que a gente está avançando na inclusão das mulheres no esporte.

Filha de Jorge Kaé, vice-presidente e médico do clube, ela sempre teve o apoio do pai para aceitar esse desafio. O carinho com o Índio, seu clube do coração, também auxiliou nesse processo.

— Eu já tinha contato com toda a equipe da diretoria e dos jogadores, então foi bem incrível. Ele (o pai, Jorge Kaé) me fez essa proposta, junto com o Cléo (Coelho, vice de futebol) e o Tato (Moreira, presidente). E eu aceitei com muito carinho, com muito respeito — relembra.

O convite para Julia integrar o departamento médico do Guarany de Bagé surgiu por conta de um imprevisto. No jogo diante do Juventude, na terceira rodada, Jorge foi expulso e o clube precisava de um reforço na equipe.

— Era a oportunidade certa para eu ajudar. Entrei e agora não quero sair mais (risos). Nos próximos jogos, vou participar também — conta.

Recém-formada, Julia conta que prezou por poucos plantões neste início de ano, justamente para conciliar com seu trabalho no Índio. Agora, ela ainda pensa em qual será seu foco na carreira.

— Eu comecei a me apaixonar pela medicina do esporte. Então, agora eu estou bem dividida. Eu sei que eu vou para a parte da cirurgia. Mas agora vou decidir se vou querer mesmo seguir ou não quando entrar na residência — resume.