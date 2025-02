Pelotas abre venda de ingressos para o Bra-Pel 

Boca do Lobo vai receber o Bra-Pel do Gauchão 2025 no sábado (8).

Para a torcida do Pelotas, os bilhetes são vendidos na Central de Sócios do clube, que fica no estádio. As vendas para a torcida do Brasil, por outro lado, começarão na sexta-feira (7), no Bento Freitas.