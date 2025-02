Pelotas 2x2 Avenida: confira os gols e os melhores momentos pelo Gauchão

Pelotas e Avenida ficaram no empate. Lucas Rhamon / Pelotas/Divulgação

Em partida realizada no domingo (23), na Boca do Lobo, o Pelotas ficou no empate em 2 a 2 contra o Avenida. O time áureo-cerúleo chegou a abrir 2 a 0, com Ruster e Cesinha, mas viu o Alviverde igualar o resultado com gols de Caíque Cálito e Michel.

Com o empate em 2 a 2, pela segunda rodada do quadrangular, o Lobo segue na segunda colocação, com dois pontos. Enquanto o Avenida vem em terceiro, com a mesma pontuação, mas atrás nos critérios de desempate — tem um gol marcado a menos.

Veja os melhores momentos

As duas equipes voltam a campo no próximo domingo (2). O Avenida recebe o São José no Estádio dos Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul, às 16h. Enquanto o Pelotas enfrentará o Brasil Pelotas, novamente na Boca do Lobo, às 19h.

Como foi o duelo

O Pelotas abriu vantagem logo no início. Aos 5 minutos, Léo Ferraz finalizou e a defesa do Avenida afastou parcialmente, mas a bola sobrou no pé direito de Ruster, que estufou as redes.

O Avenida pediu irregularidade na jogada, em um possível toque na mão de Venicio. O VAR, porém, entendeu como lance legal e validou o gol.

Com o apoio do torcedor, o Lobo chegou ao segundo gol aos 27 minutos da primeira etapa. Léo Ferraz cruzou rasteiro para Ruster ajeitar para Cesinha, que completou para o gol.

O Alviverde descontou nos acréscimos do primeiro tempo, quando JP Bardales sofreu falta dentro da área, e a arbitragem assinalou pênalti. Caíque Cálito cobrou no meio do gol e viu o goleiro Jorge cair para o lado esquerdo, diminuindo a desvantagem.

A equipe de Santa Cruz do Sul empatou com um jogador que saiu do banco de reservas. Aos 24 minutos do segundo tempo, Caíque Cálito cruzou para Michel no centro da área. Foi o primeiro gol dele na temporada.