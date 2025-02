Pelotas 0x0 Brasil: veja os melhores momentos do jogo pelo Gauchão

Times tiveram poucas chances para balançar as redes. Victor Lannes / Brasil/Pel,Divulgação

O clássico Bra-Pel terminou em um empate sem gols neste sábado (8), no Estádio Boca do Lobo, em jogo válido pela sexta rodada do Gauchão 2025. Pelotas e Brasil apresentaram muita garra em campo, mas não tiveram qualidade para abrir o placar.

Com o resultado, o Pelotas fica na terceira colocação do Grupo B, com seis pontos. Já o Brasil sobe para a segunda colocação do Grupo C, também com seis.

As grandes chances do segundo tempo ocorreram uma atrás da outra. Aos 21, Yuri Bigode cabeceou no travessão, quase abrindo o placar para o Pelotas. O Brasil respondeu rápido no contra-ataque. Mayco Félix entrou na área, chutou e Jorge fez grande defesa.

Na próxima rodada, o Pelotas vai a Porto Alegre para enfrentar o Grêmio, na Arena, na terça-feira (11). Já o Brasil terá como desafio o Ypiranga, na quarta (12), no Estádio Bento Freitas.