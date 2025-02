Os oito jogadores que atuam na dupla Gre-Nal e já fizeram gols no clássico

Edenilson marcou dois gols, enquanto Alan Patrick fez quatro. Colagem de fotos / Lucas Uebel /Grêmio e Jefferson Botega/Agência RBS

O Gre-Nal 444, pela sexta rodada do Gauchão 2025, contará com alguns jogadores experientes no clássico. Dentre os elencos da Dupla, apenas 10 atletas já disputaram mais de cinco Gre-Nais. Além disso, oito balançaram as redes no duelo entre os rivais.

O destaque fica para Edenilson, que vai para seu 24º clássico — seu terceiro pelo Grêmio. Ele, que passou seis temporadas pelo Inter, soma ainda dois gols no confronto — ambos com a camisa colorada. Logo atrás dele, vem Kannemann, com 19 jogos contra o Inter. Porém, o argentino, lesionado, está fora da partida deste sábado (8).

Pelo lado do Colorado, quem lidera é Alan Patrick, com 10 Gre-Nais disputados. O meia é também o artilheiro dentre os elencos atuais da Dupla, com 4 gols marcados.

Abaixo, Zero Hora apresenta os jogadores de Grêmio e Inter que mais disputaram Gre-Nais e marcaram gols no clássico. As duas primeiras listas consideram apenas atletas que disputaram mais de cinco jogos.

Os jogadores do Grêmio que mais atuaram em Gre-Nais

Edenilson: 23 jogos (21 pelo Inter; 2 pelo Grêmio)

23 jogos (21 pelo Inter; 2 pelo Grêmio) Kannemann* : 19 jogos;

: 19 jogos; Gabriel Grando: 10 jogos;

10 jogos; Villasanti: 8 jogos;

8 jogos; João Pedro : 5 jogos;

: 5 jogos; Cristaldo: 5 jogos,

*lesionado, fora do Gre-Nal 444;

** atletas não listados jogaram menos de cinco clássicos

Os jogadores do Inter que mais atuaram em Gre-Nais

Alan Patrick: 10 jogos;

10 jogos; Mercado*: 5 jogos;

5 jogos; Vitão: 5 jogos;

5 jogos; Wanderson: 5 jogos;

*lesionado, fora do Gre-Nal 444;

** atletas não listados jogaram menos de cinco clássicos

Os jogadores da Dupla que já marcaram gols em Gre-Nais

4 gols

Alan Patrick;

2 gols

Edenilson (ambos pelo Inter);

Villasanti;

1 gol

João Pedro;

Borré;

Wanderson;

Valencia;

Gustavo Martins (contra).

Produção: Leonardo Bender